Amazon v Británii nasadil drony, prinesú objednávku za pár minúť

Rýchly obchod môže motivovať ľudí, aby nakupovali viac a častejšie. Hrá na emócie.

15. dec 2016 o 10:59 Milan Gigel

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. Sadnete k počítaču, vykliknete si tovar, po ktorom túžite a o niekoľko minút vám vpadne priamo do náručia. Amazon uskutočnil v Británii prvú komerčnú dodávku tovaru pomocou dronu.

Spoločnosť podľa BBC spúšťa testovaciu prevádzku novej doručovacej služby Prime Air pre vybraných zákazníkov v okolí logistického centra v Cambridge. Drony s nosnosťou 2,7 kilogramu budú v letovej výške 120 metrov doručovať balíčky v bezprostrednom okolí.

Služba Amazon Air počíta s dodávkou tovaru do 30 minút, pričom dodávka môže byť oveľa rýchlejšia. Firma to zdokumentovala na prvej vybavenej zákazke, pri ktorej netrvalo dlhšie ako 13 minút, kým sa tovar po uzatvorení obchodu dostal do rúk nakupujúceho zákazníka.

Drony, ktoré firma do služby nasadzuje lietajú plne autonómne, riadia sa pritom súradnicami a trasami zapísanými vo forme GPS súradníc. Pilotná prevádzka má preveriť technológiu v praxi a dať základné skúsenosti pre jej nasadenie v okolí ostatných logistických centier.

Amazon zrýchlil nakupovanie svojou službou rýchleho doručovania, ktoré sa uskutočňuje v deň nákupu, do svojho obchodného systému pridal fyzické tlačidlá rozmiestnené v domácnosti, ktoré odosielajú objednávky na tovar každodennej spotreby bez toho, aby bolo treba čokoľvek potvrdzovať a riešiť. Teraz chce využiť drony na to, aby oslovil tých čo v záblesku emócií, túžob a dopytu zareagujú na lákavú ponuku.

Rýchle doručovanie dronmi sa môže stať silnou oporou pre reklamu, interaktívne ponuky a časovo obmedzené akcie. Kliknete na ponuku, bez počítania bankoviek v peňaženke uskutočníte elektronickú úhradu a o pár desiatok minút máte zakúpený tovar priamo v rukách.

Nakupovanie sa zrýchľuje a mení svoju psychologickú podstatu. Čím viac emócií a nadšenia do nakupovania vstupuje, tým menej sa na rozhodovaní podieľajú rozum a rozvaha. Je to, ako keď vás v supermarkete zaujme veľký pútač o 70-percentnej zľave a vy hádžete tovar do košíka aj napriek tomu, že ste ho neprišli kúpiť.

