Amazon Prime Video spustili už aj na Slovensku

Streamovacia služba od spoločnosti Amazon podobná Netflixu sa rozšírila do vyše dvesto krajín vrátane Slovenska.

14. dec 2016 o 12:50 Dávid Tvrdoň

SEATTLE. Amazon na svojom webe zverejnil oznam o rozšírení svojej služby Prime Video do viac než dvesto krajín sveta. Medzi nimi sa nachádza aj Slovensko. Spoločnosť už skôr avizovala, že plánuje celosvetovú expanziu, no neoznámila konkrétny termín.

Prime Video funguje na podobnom princípe ako Netflix - používateľ má za mesačné predplatné k dispozícii prístup do databázy filmov a seriálov. Rovnako ako Netflix, aj Amazon už niekoľko rokov produkuje vlastné filmy a seriály.

Amazon ponúka prvý polrok mesačné predplatné v cene 2,99 eur za mesiac. Potom bude účtovať novým používateľom klasickú sumu 5,99 eur za mesiac. Spoločnosť ponúka 7-dňovú skúšobnú dobu.

Prime Video ponúka napríklad seriály ako Mozart in the Jungle, Transparent, The Man in the High Castle a The Grand Tour.

Amazon ide týmto krokom konkurovať Netflixu, ktorý je tiež dostupný globálne. Používatelia si môžu stiahnuť aplikáciu pre zariadenia iOS alebo Android, dostupná je aj smart TV aplikácia. Okrem toho je dostupné pozeranie aj cez web.