Google do roka uvedie robotické autá, majú konkurovať Uberu

Vývoj samojazdiacich áut firma pod novú samostatnú spoločnosť Waymo.

14. dec 2016 o 12:40 Dominik Holič

BRATISLAVA. Materská firma Googlu sa chystá vytvoriť službu, ktorá bude konkurovať taxikárskej aplikácii Uber. Jazdy majú podľa plánov obsluhovať aspoň čiastočne autonómne autá. Prvé robotické automobily by sa vo vybraných mestách mali podľa Bloombergu v ostrej prevádzke objaviť už koncom budúceho roka.

Materská firma Googlu tiež oznámila, že vývoj robotických áut odlčení do samostatnej firmy Waymo, ktorá bude spadať pod materskú firmu Alphabet.

Samojazdiace autá by podľa riaditeľa Waymo Johna Krafcika mali slúžiť na každodenné cesty na úrady, dochádzanie do práce a bezpečné návraty domov po večierkoch. Autá pre novú službu vyvíja Waymo so spoločnosťou Fiat Chrysler. Podľa Bloombergu sa chystajú vyrobiť sto prototypov založených na hybridnom minivane Chrysler Pacifica.

Fiat Chrysler je zatiaľ jediným partnerom Google v oblasti samojazdiacich áut. Spoločnosť by síce chcela spolupracovať s viacerými automobilkami, no výrobcov áut od spolupráce odrádza obava zo straty kontroly nad softvérom v aute.

Nová spoločnosť Waymo neplánuje vyrábať vlastné autá, ale chce sa sústrediť na vývoj technológii. "Sme spoločnosť pre samojazdiacu technológiu. Od začiatku sme jasne tvrdili, že nie sme automobilová spoločnosť. Nie sme v biznise výroby lepších áut. Sme v biznise vytvárania lepších šoférov," povedal Krafcik pre web Tech Crunch.

Google vyvíja samojazdiace autá od roku 2009, odkedy na cestách najazdili viac ako tri milióny kilometrov. Technológiu inteznívne testovali aj na simulátoroch, kde iba za minulý rok najazdili viac ako 1,6 miliard kilometrov.