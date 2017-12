Kravám dávajú homeopatiká, ale nepomáhajú ani im

Chovatelia chcú používať menej antibiotík a hľadajú riešenie v homeopatii.

13. dec 2016 o 17:42 Renáta Zelná

KASSEL, BRATISLAVA. Nadmerné užívanie antibiotík nie je problémom len u ľudí, ale aj u zvierat. Najmä u tých, ktoré sú súčasťou nášho potravinového reťazca. Farmári preto často v dobrom duchu siahajú po alternatívnej medicíne.

Rovnako ako u ľudí, homeopatia nezaberá ani u hospodárskych zvierat. Ukázala to nedávna analýza štúdií o použití alternatívnej medicíny u hovädzieho dobytku, ošípaných a hydiny v odbornom časopise Veterinary Record.

Zvieratá nesmú trpieť

Aj legislatívna Európskej únie presadzuje použitie alternatív k antibiotikám, ale len v organickom farmárčení a v prípade ak sú náhrady účinné a zviera nepotrebuje odbornú pomoc. Odporúčanie zahŕňa homeopatické produkty, ale aj rôzne vitamíny a minerálne zlúčeniny.

Každé zviera by malo byť podľa legislatívy ošetrené tak, aby zviera trpelo čo najmenej. Farmári, ktorí používajú homeopatiu ako liečivo, to často nerobia so zlými úmyslami.

Chcú aby mäso z ich zvierat nebolo ovplyvňované antibiotikami, proti ktorým majú výhrady aj konzumenti. Vedia tiež, že baktérie sú proti antibiotikám čoraz odolnejšie a tak farmári hľadajú riešenie inde. Ale štúdie, ktoré ukazujú, že homeopatia u zvierat zaberá, sú často skreslené.

„Myslíme si, že v súčasnosti by sme mali poskytovať lieky 21. storočia,“ povedal pre web BBC veterinár Danny Chambers, ktorý v Británii toto leto spustil petíciu za zákaz predpisovania homeopatík pre zvieratá.

„Ukázalo sa, že homeopatia nefunguje, takže by sme ju asi nemali viac predpisovať, aj keď to myslíme v dobrom,“ dodal Chambers.

Účinné, ale skreslené

Štúdie, ktoré analyzovali vznikli medzi rokmi 1981 až 2014. Niektoré z klinických testov, konkrétne 28 z 52, hovorili v prospech homeopatie. Ostatné nepreukázali žiadny alebo nižši efekt homeopatie.

Štúdie, ktoré hovorili o účinnosti homeopatie však mali mnoho chýb, ktoré mohli výsledky skresliť. Konflikt záujmov, malá vzorka a selektívne podávanie správ našli pri väčšine štúdií.

Mnohé z nich ukazovali účinnosť homeopatík len v rámci vedeckej štúdie, avšak neukázali účinnosť aj v hospodárskych podmienkach. Práve reprodukovanie výsledkov štúdie v praxi je zlatým štandardom pre hodnotenie účinnosti.

„Existujúcim dôkazom v prospech homeopatie chýba reprodukovateľnosť, a preto nemožno tvrdiť, že sú platné,“ píšu autori štúdie Caroline Doehringová a Albert Sundrum v tlačovej správe Kasselskej univerzity v Nemecku.

doi: 10.1136/vr.103779