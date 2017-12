Používate kávové kapsuly? Už nemusíte mať výčitky, budú ekologickejšie

Použité kapsuly môžete vyhodiť do kompostu, alebo sa na skládke rozložia samy.

13. dec 2016 o 13:57 Milan Gigel

MELBOURNE, BRATISLAVA. Je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob prípravy espressa. Vložíte kapsulu do kávového automatu, stlačíte tlačidlo a čerpadlo s bojlerom sa postarajú o to, aby ste v šálke našli vždy nápoj rovnakej kvality.

Austrálska firma comPod vstupuje na trh s technológiou, vďaka ktorej použité kapsuly s kávou nebudú končiť v spaľovniach a na skládkach komunálneho odpadu. Súčasnú zostavu dvoch rôznych plastov a hliníkovej fólie chcú nahradiť biomateriálom.

Ten sa v prírodnom prostredí podľa magazínu Digital Trends v priebehu 180 dní úplne rozloží a vráti sa späť do životného cyklu. Biopolymér sa vplyvom vody, slnka, baktérií a drobného života premení na ústrojné látky, ktoré sú súčasťou biosféry. Samosprávy budú mať menej problémov s odpadmi a spotrebitelia nebudú mať zlé svedomie z toho, že svojim návykom ničia životné prostredie.

Kapsuly sú kompatibilné so strojmi s technológiou Nespresso a firma v tejto chvíli oslovuje drobných investorov, aby sa poskladali na spustenie sériovej výroby. Výhrou by však bolo, ak by sa vedci dohodli na licencovaní technológie priamo s výrobcami spotrebného materiálu pre kávovary.

Káva si v novom obale zachová čerstvosť po dobu dvoch rokov, nový obalový materiál žiadnym spôsobom nemení požiadavky na výrobu. V celosvetovom meradle ide o obrovský objem obalov, ktoré sú v súčasnosti z recyklačného procesu pre kombinovanie materiálov vylúčené.