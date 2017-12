Do vesmíru poslali rybársky povraz. Má loviť vesmírny odpad

Povraz japonskej vesmírnej agentúry má ukázať, či technológia dokáže vyčistiť obežnú dráhu.

12. dec 2016 o 16:13 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Okolo Zeme nelietajú iba objekty, ktoré tam chceme. Milióny vecí na obežnej dráhe sú vlastne odpadky, ktoré ohrozujú satelity a budúce vesmírne misie.

Minulý piatok vyslali Japonci do vesmíru experimentálne zariadenie, ktoré má ukázať funkčnosť novej technológie na odstraňovanie odpadu z obežnej dráhy Zeme. Základom technológie je dlhý povraz, ktorý vyrobil producent rybárskych sietí.

Zachytiť a spomaliť

Vesmírna loď Kounotori 6 má na svojej palube sedemsto metrov dlhý elektrodynamický povraz. Povraz má využiť elektromagnetické pole planéty na to, aby vytlačil vesmírne odpadky na nižšie obežné dráhy.

Pri prechode atmosférou by mali zhorieť dávno predtým, než by mohli spôsobiť škody na povrchu Zeme.

Japonská vesmírna agentúra (JAXA) na projekte pracovala takmer desať rokov. Pomáhala jej pri tom japonská firma Nitto Seimo, ktorá sa už 106 rokov zameriava na výrobu rybárskych sietí. Povraz je vyrobený z tenkých drôtov z nerezovej ocele a hliníka.

Technológiu zatiaľ len testujú. Povraz je príliš krátky na to, aby mohol odstrániť dostatok odpadu z obežnej dráhy Zeme.

„Aby mohol spomaliť všetky cielené kozmické smeti, bude musieť byť kábel nakoniec dlhý päťtisíc až desaťtisíc metrov,“ povedal pre tlačovú agentúru AFP Katsuya Suzuki, inžinier z Nitto Seimo. Funkčný prototyp s dlhším káblom by firmy chceli mať do roku 2025.

Koonotori 6 a ukážka technológie s káblom, ktorá ma pomôcť pri odstraňovaní odpadu z vesmíru. (zdroj: JAXA)

Problémy s odpadom

V súčasnosti astronómovia vedia sledovať asi 20-tisíc kusov odpadu na našej obežnej dráhe.

Podľa londýnskej organizácie pre vedecké vzdelávanie a výskum Royal Institution sú niektoré veľké ako jablko a niektoré dokonca ako školský autobus.

Omnoho viac odpadkov však vedci nevedia lokalizovať, sú totiž príliš malé. Podľa Európskej vesmírnej agentúry ich môže byť viac ako niekoľko stoviek miliónov. Každý kus takéhoto odpadku môže vo vesmíre predstavovať nebezpečenstvo pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) a rôzne satelity.

Desaťcentimetrový kus vesmírneho smetia by mohol spôsobiť katastrofický rozpad satelitu a tým pádom vznik ďalšieho vesmírneho odpadu. Centimetrový objekt by mohol preniknúť štítom ISS a milimetrové objekty by mohli čiastkovo poškodiť systémy na kozmických lodiach.