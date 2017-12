Lepší fotoaparát aj displej. Aké budú mobily v roku 2017?

Týchto päť technológií môžete čakať v novinkách budúceho roka.

12. dec 2016 o 12:24 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Stal sa z nich spotrebný tovar. Ak sa mobil v priebehu dvoch či troch rokov ošúcha a opotrebí, odchádza do bazáru, na smetisko alebo parkovať do zásuvky. Výrobcovia preto každý rok prichádzajú s novými technológiami, aby udržali živý dopyt pre svoj obchod.

Ani budúci rok nebude výnimkou. Redaktori magazínu International Business Times zostavili prehľad piatich prvkov, ktoré by mohli rezonovať v nadchádzajúcej sezóne.

1. 4K displeje

Telefonovanie je iba okrajovou záležitosťou. S mobilom v ruke trávime oveľa viac času pri prehliadaní webov, hraní hier, sledovaní videí alebo písomnej komunikácii. Preto je kvalita zobrazenia displeja vždy trhákom, ktorý motivuje ľudí k modernizácii.

Prvé displeje so 4K rozlíšením sú už v sériovo vyrábaných modeloch na trhu, v najbližších mesiacoch by sme sa s nimi mali stretávať čoraz častejšie. Vtesnať notebook alebo tablet do formátu mobilu je úspechom pre každého výrobcu.

2. Bezrámové displeje

Čím viac ustúpi rám mobilu displeju, tým väčšiu zobrazovaciu plochu dokáže ponúknuť bez toho, aby musel byť priveľký. Trend, ktorý ukázali firmy v tomto roku sa bude znásobovať a záleží iba na možnostiach výrobcov displejov, do akej miery sa budeme stretávať s displejmi, ktoré budú prechádzať lemom "za roh".

3. Dokonalejší bluetooth

Štandard je už na svete, stačí iba aby sa dostal do zariadení. Nový Bluetooth má pri nižšej spotrebe oveľa väčší dosah a dokáže prechádzať cez steny a prekážky bez toho, aby sa rýchlosť výrazne znižovala. Ak sa má predávať viac múdreho príslušenstva, musí byť v dokonalom spojení s mobilom - najlepšie priamo, bez internetu a siete operátora, čiže priamo cez Bluetooth.

4. Úspornejšie procesory

Žiadny z výrobcov nesľubuje dlhšiu výdrž na jedno nabitie, všetci však sľubujú viac obrazu a vyšší výkon. To sa musí pretaviť do nových procesorov. Analytici očakávajú nástup 10-nanometrovej technológie, vďaka ktorým čipy ponúknu viac výkonu bez toho, aby minuli viac energie. A s tým ide ruka v rukáve i zníženie nárokov na chladenie.

5. Duálny fotoaparát

Kompaktné fotoaparáty sa roka na rok prepadávajú do zabudnutia a niet pochýb o tom, že práve prostredníctvom mobilov sa spraví najviac fotografií. Čím krajšie a dokonalejšie snímky budú, tým väčšmi budú ľudia po novších modeloch túžiť. Duálne fotoaparáty sú riešením technických obmedzení, používatelia mobilov nie sú kritickí k netradičným fototechnológiám. Duálne fotoaparáty preto budeme vidieť čoraz častejšie.