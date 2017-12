Optimistickejšie ženy žijú dlhšie

Optimizmus sa dá aj trénovať. Môže znížiť riziko porážky či chorôb srdca.

10. dec 2016 o 19:05 Lukáš Onderčanin

Vždy pozeraj na život z tej lepšej stránky, spieva v známej piesni komediálna skupina Monty Python. Pri ženách to môže platiť dvojnásobne.

Štúdia uverejnená tento týždeň v American Journal of Epidemiology dokazuje, že ženy, ktoré sú optimistickejšie, majú nižšie riziko úmrtia napríklad na kardiovaskulárne choroby.

Štúdia Ústavu verejného zdravia T. H. Čchana na Harvarde sledovala dáta 70-tisíc žien, ktoré sú zapojené do projektu Nurses‘ Health Study, ktorý pozoruje rizikové faktory chorôb u žien pracujúcich v zdravotníctve.

Ženy v rokoch 2004 a 2008 požiadali, aby si spravili test, ktorý meria napríklad aj optimizmus a porovnali ho s úmrtnosťou medzi rokmi 2006 až 2012.

Viac úsmevu, lepšie zdravie

Optimisti majú podľa štúdie menšiu pravdepodobnosť, že dostanú silnú rakovinu, srdcové ochorenie, porážku či ochorenie pľúc, keď budú v dôchodkovom veku.

„Keď porovnáte 25 percent najoptimistickejších žien s 25 percentami najmenej optimistických, riziko úmrtia je asi o 30 percent nižšie,“ hovorí šéf výskumu z Harvardu Eric Kim pre magazín Scientific American.

Tieto čísla boli podobné aj v prípade, ak vedci vzali do úvahy sociodemografické faktory a zdravotné návyky. Zo štúdie tak vyplýva, že snaha o pozitívnejší pohľad na svet môže prispieť k lepšiemu zdraviu.

Optimizmus sa dá naučiť

Kim podľa BBC tvrdí, že ľudia môžu využívať niekoľko stratégií, ktoré môžu zvýšiť ich optimizmus. Napríklad každý deň si spísať tri veci, za ktoré je vďačný, či robiť si dva týždne záznamy o všetkých dobrých veciach, ktoré ste spravili pre iných.

„Štúdie naznačujú, že až z 25 percent je optimizmus geneticky daný či vrodený, čo znamená, že zvyšných 75 percent môžete meniť,“ tvrdí Kim pre BBC.

Aj podľa psychológa z Pensylvánskej univerzity a autora knihy Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life Martina E. P. Seligmana sa dá myseľ trénovať, aby bola optimistickejšia, napríklad aktívnym odmietaním negatívnych myšlienok. Píše o tom magazín Quartz.

Pozitívne myslenie má následne priamy dopad na biologický systém ľudského tela. Napriek tomu niektoré štúdie tvrdia, že vnucovanie optimizmu nemusí mať pozitívne dôsledky na zdravie.