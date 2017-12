Najstarší muž sa dotkol hviezd. Pri prvej ceste takmer zomrel

V ten deň vzhliadala k nebu nielen celá Amerika. Vesmírny program bol ešte v začiatkoch, plných nebezpečenstva aj súťaživosti medzi dvoma veľmocami – Spojenými štátmi americkými a Sovietskym zväzom.

Práve John Glenn (18.7. 1921 - 8.12. 2016) Columbus, jeden zo siedmich pôvodných členov vesmírneho programu Mercury mal ukázať, že aj Američania dokážu na obežnú dráhu dostať človeka, obletieť Zem a vrátiť ho bezpečne naspäť. Takmer rok predtým ich totiž predbehli Rusi, konkrétne Jurij Gagarin, ktorý v apríli 1961 ako prvý človek obkrúžil našu planétu.

Glennov let vo februári v roku 1962 nebol bez problémov. Stačilo jedno zaváhanie a z národného triumfu sa mohla stať katastrofa.

Prvá trieda astronautov NASA, takzvaná Mercury 7. Prvý rad zľava: Walter M. Schirra, Jr., Donald K. "Deke" Slayton, John H. Glenn, Jr., and M. Scott Carpenter. Zadný rad zľava: Alan B. Shepard, Jr., Virgil I. "Gus" Grissom, and L. Gordon Cooper, Jr. (zdroj: NASA)

Pohár ľadového čaju

Na konci prvého obletu Glennovej kozmickej lodi Friendship 7 zlyhal automatický kontrolný systém. Z naplánovaného tridsaťminútového testu manuálneho ovládania sa tak stalo niekoľko hodín napätia.

„Prešiel som do manuálneho ovládania a pokračoval v ňom aj počas druhého a tretieho obehu a počas vstupu do atmosféry,“ spomínal neskôr Glenn podľa webu NASA.

Ďalší problém bol ešte vážnejší: diaľkové meranie ukázalo, že tepelný štít lode sa uvoľnil. Loď aj s Glennom mohla pri vstupe do atmosféry zhorieť.

Keď prechádzali atmosférou, za oknami astronaut uvidel odpadávať kusy horiaceho materiálu. Glenn si nebol istý, či ide o tepelný štít, alebo raketové motory. „Našťastie to boli raketové motory, inak by som nemohol odpovedať na tieto otázky,“ povedal po pristáti novinárom.

Prvým Američanom, ktorý úspešne obletel Zem, sa stal 20. februára 1962. Našu planétu obkrúžil trikrát, jeho let trval štyri hodiny a 56 minút, dosiahol rýchlosť viac ako 27-tisíc kilometrov za hodinu. A úspešnú misiu ukončil pristátím v Atlantickom oceáne.

„Bolo tam teplo,“ zneli jeho prvé slová po uvoľnení z kapsule. Hneď potom si vypýtal pohár ľadového čaju.

video //www.youtube.com/embed/qV_eAET43r0

Príjemný stav beztiaže

Výskumníci z NASA vďačili Glennovi aj za prvú skúšku pravého stavu beztiaže. Počas obehu okolo Zeme na pevninu stále vysielal informácie o tom, ako sa cíti. Skúšal sa najesť, aby zistil, či mu bude zle. Triasol hlavou, meral si krvný tlak a snažil sa čítať písmenká zo zmenšeniny tabuľky, akú nájdete u očných lekárov.

Na prekvapenie vedcov sa však vôbec necítil zle. „V skutočnosti som zistil, že stav beztiaže je veľmi príjemný,“ napísal neskôr Glenn o svojom zážitku v knihe Visions of Technology.

John Herschel Glenn sa narodil v Cambridgi v štáte Ohio. Za tento štát sa po svojej vesmírnej kariére stal aj senátorom kongresu v rokoch 1975 až 1999. Titul inžiniera získal na Muskingum College v New Concord.

Glenn a jeho žena Anna v roku 1965. (zdroj: wikimedia/CC/Nationaal Archief)

Do námorného letectva vstúpil ako 21-ročný. O rok neskôr sa oženil so svojou školskou láskou Annou Margaret Castorovou, s ktorou zostal až do svojej smrti.

Po pokročilom výcviku lietal na stíhačkách F4U Corsair, zúčastnil sa bojových letov druhej svetovej aj Kórejskej vojny. V júli 1957 dosiahol rýchlostný rekord v transkontinentálnom lete: z Los Angeles do New Yorku doletel na prúdovom lietadle Vought F-8 Crusader za tri hodiny a 23 minút.

Do vesmírneho programu Mercury ho vybrali v apríli 1959, národný triumf dosiahol o tri roky neskôr a v roku 1964 odstúpil z NASA.

Do vesmíru sa však pozrel ešte raz.

Najstarší človek sa dotkol hviezd

Na konci deväťdesiatych rokov vnukol Glenn NASA nápad preskúmať vplyv vesmírnych letov na telo starých ľudí. Sám sa ponúkol ako dobrovoľník.

V roku 1998 sa tak znovu vydal na cestu do vesmíru - počas deväťdňovej misie na raketopláne Discovery. Ako 77-ročný sa tak stal najstarším astronautom v kozme.

Pred štyrmi rokmi získal John Glenn od prezidenta Baracka Obamu prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v Spojených štátoch amerických. „Johnovým odchodom náš národ stratil ikonu a ja a Michelle sme stratili priateľa,“ napísal teraz v tlačovom vyhlásení k úmritu Johna Glenna americký prezident.

„John strávil svoj život búraním bariér. Bránil našu slobodu ako pilot námornej pechoty v druhej svetovej vojne a Kórei, zlomil transkontinentálny rýchlostný rekord a vo veku 77 rokov sa stal najstarším človekom, ktorý sa dotkol hviezd.“