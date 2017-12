Vesmírny skafander aj farebné nápisy. Facebook predstavil novú foto appku

Ak vám nestačí ukázať pohľad objektívom na svet okolo vás, môžete k nemu pridať rámy a ozdoby.

9. dec 2016 o 14:04 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/SnqzXaXnIDw

MENLO PARK, BRATISLAVA. Viac zábavy s fotografiami a videami sľubuje Facebook s novou sadou funkcií. Pozornosť používateľov chce upriamiť na prvky, ktoré sú dôverne známe zo Snapchatu. Orámujte fotografie hotovou doplnkovou grafikou, alebo si nakreslite takúto grafiku podľa svojho gusta a zdieľajte koľko vám srdce ráči.

Nový balík Camera Effects Platform podľa magazínu Tech Crunch prichádza na americký trh a postupne sa rozletí do ostatných kútov sveta. Firma však musí vybudovať potrebné mechanizmy, ktoré zaistia schvaľovací proces grafík. Do databázy by sa nemali dostať tie, ktoré šíria nevhodné postoje, obsah, či násilie.

Tvorba grafík a ich odosielanie funguje cez internetový prehliadač na počítači, samotné používanie je následne otázkou plnej mobility. Cvaknete fotografiu, ozdobíte ju a uverejníte.

V konkurenčnom boji nemožno prehliadnuť žiadny trend a vývojári z Facebooku si to plne uvedomujú. Preto prichádzajú s novými prvkami a funkciami, ktoré sa osvedčili na konkurenčných platformách. Vychádzajú zo skúseností, že ak používateľ dostane pod nos všetko o čom sa hovorí, nebude hľadať rovnaké riešenie inde.

Súčasný katalóg doplnkových grafík sa zameriava na športy, sviatky a univerzitné aktivity. Vývojári však očakávajú, že ľudia v krátkom čase vytvoria bohatý archív, z ktorého si bude môcť vybrať každý.