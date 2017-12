Nestíhate si ráno ustlať postel? Táto prikrývka to urobí sama

Internet vecí tentokrát mieri do postele s múdrym paplónom.

8. dec 2016 o 10:25 Dominik Holič

video //player.vimeo.com/video/191577933?portrait=0

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Niektorým ľuďom ráno ani len nenapadne, že by si pred odchodom z domu ustlali posteľ. Na druhej strane sú ľudia, pre ktorých je ustielanie dôležitá časť ranného rituálu.

No a potom sú ľudia niekde medzi tým, ktorý by si večer radi líhali do ustlanej postele, ale ráno väčšinou nestíhajú. Práve ich chce osloviť prikrývka Smartduvet, ktorej súčasťou je nafukovacia vzdušná mriežka.

Kým spíte, správa sa ako bežná prikrývka. Keď ráno vstanete z postele, môžete cez aplikáciu aktivovať vzdušnú pumpu pod posteľou, ktorá mriežku nafúkne a prikrývka sa rozloží cez postel.