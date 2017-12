Detská zábava a pesničky. Čo je najpopulárnejšie na slovenskom YouTube?

Pozrite si rebríčky najsledovanejších youtubových videí na Slovensku za rok 2016.

7. dec 2016 o 18:08 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak si odmyslíme hudobné videoklipy, na slovenskom YouTube mali v roku 2016 najväčší úspech videá pre deti. Vyplýva to z rebríčkov YouTube Rewind, ktoré každoročne zostavuje Google na základe počtu zhliadnutí, zdieľaní a komentárov.

Nehudobným videám kraľuje animovaný seriál Máša a Medveď či detská hviezda Misha. Výnimkou v tomto rebríčku je skladba Túlam sa od Gipsy Čáve.

V zahraničí bývajú najpopulárnejšie nehudobné videá rôznorodejšie: nájdete tu šport, spevácku súťaž, skvelého Johna Olivera či youtubera Caseyho Neistata. Zo slovenských youtuberov sú najobľúbenejšie youtuberské páriky Gogo s LucyPug a Expl0ited s Momou.

Z hudby si Slováci za rok 2016 najčastejšie púšťali Coldplay, zo slovenských interpretov sa darilo Kalimu a Márii Čírovej.

10 najpopulárnejších nehudobných videí na Slovensku

Máša a Medveď - Hej, zajazdime si! (časť 55) - Máša a Medveď

video //www.youtube.com/embed/E1Cdpliash8

FÍHA tralala - Farebný svet - USPÁVANKA - FÍHA tralala

video //www.youtube.com/embed/3aXDisHMOkE

Czech Minecraft SONG!!! - Misha/Mishovy silenosti

video //www.youtube.com/embed/RBbYOEgXD1k

FÍHA tralala – celé DVD – FÍHA tralala

video //www.youtube.com/embed/gnMvANNlhK8

Gipsy Čáve – Túlam sa (GitanoRecords, Marek Vozár) – Gitano Records

video //www.youtube.com/embed/ySUe27rfS_Q

FÍHA tralala – AJAJAJ – FÍHA tralala

video //www.youtube.com/embed/u3ab2JTJzCY

POKEMON GO SONG!!! by MISHA (FOR KIDS) [ORIGINAL] – Misha / Mishovy silenosti

video //www.youtube.com/embed/vfc42Pb5RA8

CZECH LEAGUE OF LEGENDS SONG!!! (for KIDS) – Misha / Mishovy silenosti

video //www.youtube.com/embed/ltiZzvtJZ7o

FÍHA tralala – O autíčku – FÍHA tralala

video //www.youtube.com/embed/0CfqQL6O0ug

Máša a medveď – To je hrozné, to je des (časť 56) – Máša a Medveď

video //www.youtube.com/embed/1TYl3jhfEDA

10 najpopulárnejších nehudobných videí vo svete

Adele Carpool Karaoke – The Late Late Show with James Corden

video //www.youtube.com/embed/Nck6BZga7TQ

Pen-Pineapple-Apple-Pen/PIKO-TARO – PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL

video //www.youtube.com/embed/0E00Zuayv9Q

What's inside a Rattlesnake Rattle? – What's Inside?

video //www.youtube.com/embed/1pyfMnF6j_g

Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More – Nike Football

video //www.youtube.com/embed/scWpXEYZEGk

Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2016 – America's Got Talent

video //www.youtube.com/embed/eNxO9MpQ2vA

Water Bottle Flip Edition | Dude Perfect – Dude Perfect

video //www.youtube.com/embed/P8V_bx0L4RY

Channing Tatum & Beyonce's "Run The World (Girls)" vs. Jenna Dewan-Tatum's "Pony" | Lip Sync Battle – Lip Sync Battle on Spike

video //www.youtube.com/embed/LdfMKnJ1y2o

Donald Trump: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) – LastWeekTonight

video //www.youtube.com/embed/DnpO_RTSNmQ

THE $21,000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT – CaseyNeistat

video //www.youtube.com/embed/84WIaK3bl_s

Brothers Convince Little Sister of Zombie Apocalypse – Cabot Phillips

video //www.youtube.com/embed/-hVWEefD5ag

10 najpopulárnejších hudobných videí na Slovensku

Coldplay - Hymn For The Weekend (Official video) – Coldplay Official

video //www.youtube.com/embed/YykjpeuMNEk

Alvaro Soler - Sofia – AlvaroSolerVEVO, 244 287 575 zhliadnutí

video //www.youtube.com/embed/qaZ0oAh4evU

Sia - Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul – SiaVEVO, 682 992 889 zhliadnutí

video //www.youtube.com/embed/nYh-n7EOtMA

Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) (Explicit) – MikePosnerVEVO

video //www.youtube.com/embed/foE1mO2yM04

Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna – CalvinHarrisVEVO

video //www.youtube.com/embed/kOkQ4T5WO9E

Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign – FifthHarmonyVEVO

video //www.youtube.com/embed/5GL9JoH4Sws

Jennifer Lopez - Ain't Your Mama – JenniferLopezVEVO

video //www.youtube.com/embed/Pgmx7z49OEk

Enrique Iglesias - DUELE EL CORAZON ft. Wisin – EnriqueIglesiasVEVO

video //www.youtube.com/embed/xFutjZEBTXs

KALI - VELA SLOV [OFFICIAL VIDEO] – KALI RECORDS

video //www.youtube.com/embed/b1EZK-u7hkA

Mária Čírová - UNIKÁT – MariaCIROVAofficial

video //www.youtube.com/embed/tDJhUe2zpEA

10 najpopulárnejších slovenských hudobných videí na Slovensku

KALI - VELA SLOV [OFFICIAL VIDEO] – KALI RECORDS

video //www.youtube.com/embed/b1EZK-u7hkA

Mária Čírová - UNIKÁT – MariaCIROVAofficial

video //www.youtube.com/embed/tDJhUe2zpEA

KALI ft. SEPAR, MATEJ S. - ZLÝ PRÍKLAD [ OFFICIAL VIDEO ] – KALI RECORDS

video //www.youtube.com/embed/qrZfZ16t5-U

Ego - Neriešme ft. Monika Bagárová (prod. DJ Wich) OFFICIAL VIDEO – djwich1

video //www.youtube.com/embed/BHq9H6cTNF8

KALI - Jazda prod.Stevie Vie (OFFICIAL VIDEO) – KALI RECORDS

video //www.youtube.com/embed/XEPrL_8KoS4

KALI - PÚŠŤAM ŤA PROD.PETER PANN (OFFICIAL VIDEO) – KALI RECORDS

video //www.youtube.com/embed/9l6sbfQ0veA

Adam Ďurica - Spolu – AdamDuricaVEVO

video //www.youtube.com/embed/0bo7Y6TkQNA

Mafia Corner & Stefi - A ja taka Dzivočka – mafiacornermusic

video //www.youtube.com/embed/WfPj9RWt-LQ

ZUZANA SMATANOVÁ - Horou [OFFICIAL] – Zuzana Smatanová (Official)

video //www.youtube.com/embed/0MfKW22eqZ4

Vladis - Taký nejsom(Hate song)feat.Celeste Buckingham OFFICIAL VIDEO – VLADIS MUSIC TEAM

video //www.youtube.com/embed/Kw7facXZ9FQ

Top 5 videí od slovenských youtuberov

SÚRODENECKÝ TAG 2 | GoGo & Max – GoGoManTV

video //www.youtube.com/embed/kYDCYdBM43A

SILVESTER ŠPECIÁL 2016 | GoGo & YouTubers – GoGoManTV

video //www.youtube.com/embed/vkhvGI0OTOY

MY ANOREXIA STORY – Moma Horňáková

video //www.youtube.com/embed/277Gh5HneX4

SESTRA v PUBERTE ● Surodenecký TAG 2.0 ║Expl0 a Paula – Expl0ited

video //www.youtube.com/embed/rcCMsgiJqkA

PUG TAG | zoznámte sa s Lili w/GoGo – LucyPug