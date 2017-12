V Číne vybuchujú iPhony, Apple obviňuje externé vplyvy

Ak by mal Apple rovnaké problémy ako Samsung, môže to ohroziť postavenie spoločnosti na čínskom trhu.

7. dec 2016 o 15:55 Dominik Holič

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Osem za posledné tri mesiace. Toľko iPhonov malo vybuchnúť v Číne, pričom jedna majiteľka opisuje prípad, keď jej koncom augusta zrazu popraskal displej a po výbuchu sčernela zadná časť krytu.

Apple síce mobil vymenilo, no prípadom sa ďalej nezaoberalo.Problémy smartfónov pritom začínajú pripomínať kauzu, ktorej čelila konkurenčná spoločnosť Samsung so svojim modelom Galaxy Note 7.

Sťažnosti na smartfóny od Apple teraz zverejnila čínska štátna agentúra Shanghai Consumer Council (SHCC), ktorá sa stará o spokojnosť a bezpečie spotrebiteľov.

Organizácia zároveň tvrdí, že za posledné dva mesiace sa počet sťažností na Apple zvýšil šesťnásobne. Mnohí používatelia v Číne sa majú sťažovať na nečakané vypnutia, ktorá sa dejú aj pri dostatočne nabitej batérii.

"Apple by malo byť zodpovedné k svojim zákazníkom a včas riešiť ich sťažnosti. Veľké množstvo sťažností neriešilo účinne," cituje agenúra AFP vyhlásenie SHCC.

Apple tvrdí, že poškodené kusy od zákazníkov vyzbierali a nie je dôvod na znepokojenie. "Kusy, ktoré sme zatiaľ analyzovali, jasne ukazujú, že tepelné udalosti spôsobilo externé fyzické poškodenie," napísala spoločnosť vo vyhlásení pre časopis Quartz.

Ak by sa objavil závažnejší problém s iPhonmi, mohlo by to ešte viac poškodiť postavenie Apple na čínskom trhu. Konkurencia lacnejších čínskych značiek spôsobila v polovici tohto roka prepad tržieb firmy o tridsať percent.

