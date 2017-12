Slnko zrazu zmizlo. Sedem dôsledkov, ktoré by postupne nastali

Skúšali ste si niekedy predstaviť život bez Slnka? Ak by neexistovala naša hviezda, nevznikla by ani jedna z planét našej slnečnej sústavy. Slnko totiž tvorí až 99 percent jej hmotnosti a svojou gravitáciou udržiava poriadok vo svojom okolí.

Slnko zároveň vyrába každú sekundu toľko energie ako sto miliárd vodíkových bômb. Slnečná energia následne zohrieva Zem a zabezpečuje na nej podmienky vhodné na život.

Existencia hviezdy je síce pre nás samozrejmosťou, no jej dôležitosť najlepšie ilustruje hypotetická, i keď prakticky nerálna situácia - ak by Slnko z našej slnečnej sústavy náhle zmizlo.

Čo by sa teda stalo?

1. Nekonečná noc

Spočiatku by sme si nič nevšimli. Slnečnému svetlu trvá približne osem a pol minúty, kým dorazí na Zem. Až následne by sa naša planéta ponorila do večnej noci.

Nenastala by aboslútna tma, na oblohe stále žiarili hviezdy a nejaký čas by sme mali dostatok energie i na umelé osvetlenie.

2. Nekonečný nov

Dve sekundy po zmiznutí Slnka by sa nad Zemou naposledy ukázal Mesiac. Náš prirodzený satelit totiž nevyžaruje vlastné svetlo, odráža slnečné lúče.

Postupne by nám z dohľadu zmizli aj ostatné planéty. Čím ďalej sú od Zeme, tým dlhšie trvá, kým k nim slnečné lúče dorazia a odrazia sa naspäť k nám.

Ak by, napríklad, bol pri zmiznutí Slnka Jupiter najbližšie pri Zemi, videli by sme ho ešte hodinu.

3. Odtrhnutí z gravitácie

Osem minút po zmiznutí Slnka by sme stále krúžili na obežnej dráhe okolo hviezdneho ducha.