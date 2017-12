Virtuálna realita a 3D tlač: Ako vyzerá moderné sochárstvo?

Umelecké ateliéry sa môžu zmeniť. Namiesto stolov, políc, a neporiadku po zemi vstúpia do sveta virtuálnej reality.

6. dec 2016 o 13:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to úplne nový postoj k dizajnu a umeniu. Namiesto toho, aby ste sa so špachtličkami a nástrojmi postavili pred hrudu tvárnej hliny, ponoríte sa do virtuálneho sveta so všetkými možnosťami grafických programov.

Nový dizajnérsko-umelecký koncept predstavili podľa magazínu Mashable vývojári technológií Oculus Rift. Na začiatku je skica, ktorá vo virtuálnom prostredí dostáva svoju trojrozmernú podobu. Virtuálnu hmotu možno tvarovať, opracovávať, alebo jej prepožičať nástrojmi štruktúru presne tak, ako sa to deje zvyčajne v ateliéri.

Popri tradičných technikách však do procesu vstupujú nové funkcie. Časti štúdie, plastiky, dizajnového návrhu či diela možno kopírovať, otáčať, trasformovať alebo ich upravovať pomocou matematických modelov a funkcií tak, aby sa čo najväčšmi ponášali na predpripravené šablóny. Výsledkom je, že tvorba ktorá by trvala celé dni sa skráti na hodiny. K tvarom sa pridružia farby a úspech je na svete.

Výsledkom tejto snahy je virtuálny model, ktorý má všetky potrebné parametre pre zhmotnenie. O to sa postarajú 3D tlačiarne, ktoré môžu z jediného návrhu vyrobiť desiatky či stovky hmotných diel. Hoci nejde o sochárske umenie v jeho prirodzenej podobe, pri ktorom cítiť dotyk ruky a špecifické vlastnosti materiálu, výsledok je blízky odvetviam, kde sa umenie dizajnu pretvára na skutočné produkty.

Je to úplne iný zážitok ako pri modelovaní s myšou v ruke za počítačovou obrazovkou. Vo virtuálnom svete cítiť voľnosť a je iba na vývojároch aby všetko dotiahli tak, aby nezostalo iba pri hre a kratochvíľach.