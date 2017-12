Google spomalí čas, aby sme mali o sekundu dlhší rok

Taktika, ktorú Google sprístupní verejnosti sa firme v minulosti osvedčila.

6. dec 2016 o 11:34 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Aj tento rok bude o sekundu dlhší, aby sa pomyslená časomiera ľudstva zhodovala s pohybom vesmírnych telies. Posledná minúta tohto roku tak bude mať 61 sekúnd namiesto tradičných 60.

Vo chvíli, keď budete odpočítavať na Silvestra polnoc, do posledného päť-štyri-tri-dva-jedna skočí sekunda času navyše. Hoci je to len chvíľka, z minulosti vieme že niektoré počítačové systémy a transakčné technológie majú s touto úpravou problémy. Pre sekundu naviac nie je v algoritmoch miesto a ak sa niektorá zopakuje dvakrát, je to akoby zastal čas.

Google podľa magazínu The Register od roku 2008 využíva stratégiu, ktorú odteraz ponúka aj ostatným firmám a prevádzkovateľom systémov. Namiesto vkladania jednej sekundy naviac bude desať hodín pred a desať hodín po polnoci časomieru zbrzďovať. Ku každej sekunde predá 13,9 milisekundy naviac.

Počítače sa tak vyhnú skokovej sekunde bez toho, aby museli upravovať algoritmy alebo riešiť túto nezrovnalosť. Od roku 2018 chce Google prechodné obdobie rozšíriť z terajších 20 na celých 24 hodín. NTP servery firmy s upravenou časomierou pracujú na adresách time.google.com, time1.google.com, time2.google.com, time3.google.com a time4.google.com

Hoci sa sekunda javí byť úplnou ľahostajnosťou, vo svete počítačov a technológií sa dejú procesy, ktoré trvajú iba drobné zlomky sekúnd. Ak sa počítače držia časomiery z NTP servera, kratučký proces môže trvať pridlho, alebo ak sa sekunda zopakuje dvakrát, transakcie sa môžu prekrížiť.

Je to, ako keby sme do časomiery sveta pridali hodinu a vy by ste sa pri pohľade na hodinky ktoré ju rešpektujú precízne držali receptu v kuchárskej knižke. Steak prudko pečieme z každej strany tri minúty. Po skokovej hodine a troch minútach by už nebolo čo jesť.

Prečítajte si tiež: