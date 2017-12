Zistili, prečo Samsungu vybuchovali a horeli mobily

Pri horiacich Galaxy Note 7 nešlo o záhadnú chybu vo výrobe, ale o zlú konštrukciu.

6. dec 2016 o 10:31 Milan Gigel

PALO ALTO, BRATISLAVA. Chceli byť za každú cenu najlepší na trhu, no Samsungu sa agresívna politika nevyplatila.

Smartfóny Galaxy Note 7 v rukách používateľov spontánne horeli, bez ohľadu na to, či v pokoji odpočívali na stole, hojdali sa pri chôdzi vo vrecku, alebo viseli na kábli nabíjačky.

Konzultačná firma Instrumental, ktorá sa venuje technologickému dizajnu podľa magazínu The Next Web viní zo zlyhania chybnú konštrukciu mobilu. V jeho útrobách bolo príliš málo miesta na akumulátor, ktorý pri používaní podstupoval neprimeraný tlak.

Nemali rezervu

Lítiovo-polymérové akumulátory majú podobu plochého zvitku, v ktorom sa nachádza niekoľko vrstiev. Elektródy z oxidu kovov a uhlíka sú oddelené polymérom, ktorý je napustený elektrolytom. Ak sa pri tlaku elektródy cez polymér vzájomne dotknú, nastane prehrievanie, ktoré môže prerásť v požiar.

Je bežné, že akumulátory sa v priebehu používania nafukujú a zväčšujú svoj objem. Výrobcovia preto ponechávajú vo vnútornom priestore približne 10-percentnú rezervu, aby batéria pri nafúknutí nebola vystavená tlaku.

Samsung toto zaužívané pravidlo porušil a aby dosiahol želané vlastnosti nového mobilu, do konštrukcie vložil drahú, zákazkovo vyrábanú mechanickú bariéru, ktorá mala tlaku ostatných súčiastok na batériu zabrániť.

Nevydalo

Ako prax ukázala, nová agresívna konštrukcia nefungovala. Samsung musel od začiatku tušiť, kde sa skrýva problém. Či bola od počiatku konštrukcia riešená "na doraz", alebo sa jemne zmenili parametre vyrábaných akumulátorov vie prezradiť iba Samsung samotný.

Isté však je, že ak by v zariadeniach servisy menili akumulátory za menšie, výsledkom by bola výdrž zaostávajúca nielen za konkurenciou, ale aj za predchádzajúcimi modelmi tohto výrobcu. Do tenkého mobilu firma natlačila viac technológií a komponentov, ako sa do neho bezpečne vmestilo.

O tom, že batérie sú citlivé a reagujú na tlak sa presvedčil azda každý. Ak vybité batérie z diaľkového ovládania alebo nástenných hodín stlačíte medzi zubami, nejaký deň-dva ešte budú fungovať. Podobne možno v núdzi predĺžiť prevádzku gombíkových - lítiových batérií v kalkulačkách alebo váhach. Na Li-Ion a Li-Pol akumulátory to však nie je správna taktika. Môžu začať horieť.