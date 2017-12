Únia tlačí na Facebook a Google, aby zasiahli proti nenávisti na webe

Európska únia vyzvala technologických gigantov, aby lepšie kontrolovali nevhodnosť príspevkov.

5. dec 2016 o 14:19 Milan Gigel

BRUSEL, BRATISLAVA. Európska únia rázne požiadala Facebook, Twitter, Google a Microsoft, aby si začali plniť svoje záväzky vyplývajúce z kódexu, ktorý podpísali v ústraní v máji tohto roka. Veľké internetové firmy zaväzuje v priebehu 24 hodín skontrolovať a zablokovať tie príspevky, ktoré šíria nenávisť, násilie a terorizmus.

Kontrolné prieskumy podľa magazínu International Business Times ukázali, že v priebehu 24 hodín vybavia firmy iba 40 percent nahlásených incidentov, po ďalších 48 hodinách sa dostanú iba na hranicu 80 percent.

Najrýchlejšie postupuje Google vo svojej službe YouTube, najpomalší je Twitter. Narozdiel od veľkého amerického trhu sa firmy musia vysporiadať s množstvom jazykov, ktoré európske národy používajú. Ak firmy nenaplnia predstavy EÚ, úradníci sú pripravení schváliť legislatívu, ktorá stanoví prísne pravidlá s možnosťou sankcionovania.

Spoločenské vystupovanie, jazyk a debaty sa v priebehu posledných desaťročí v dôsledku internetu začali výrazne meniť. Šomranie a nadávky, ktoré s rovnakým tónom zaznievali v minulosti v komornej atmosfére domácností sa objavujú na internete pred početným publikom.

Úrady sa obávajú toho, že môžu efektom mediálneho zosilnenia formovať spoločenské nálady a zasahovať do rozhodovania ľudí. Hoci ide stále iba o šomranie, úrady si uvedomujú že neexistuje žiadny nástroj, ktorý by nevhodné diskusie zastavil v prípade, ak by začali ľudí pobádať, motivovať a mobilizovať.

Hoci spravodajské médiá už dávnejšie pristúpili k výchovnej cenzúre a tlmeniu emócií v diskusiách, sociálne siete nedokážu ustriehnuť obrovské množstvo obsahu, ktorý vzniká bez konkrétneho kontextu. Preto sa spoliehajú iba na automaty so slovníkmi a používateľov, ktorí nevhodné príspevky nahlasujú.

EÚ sa začína angažovať aj vo veci šírenia falošných správ, pri ktorých sociálne firmy doposiaľ neukázali, že ich dokážu zastaviť. I pri nich vzniká lavínový efekt nezastaviteľného zdieľania a šírenia, ktorý môže prispievať k skresľovaniu rozhľadu internetistov pri rozhodovaní sa.

Svet zrýchľuje a na ľudí sa valia informácie zo všetkých kútov sveta bez ohľadu na to, či majú priamy dopady na ich každodenný život.