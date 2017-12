Vedecké Oscary dostali gravitačné vlny aj držiteľ Nobelovky

Ceny za prelomové vedecké objavy odovzdávali v pondelok ráno nášho času.

5. dec 2016 o 11:18 Renáta Zelná

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vo veľkom sa ich ceny podobajú na odovzdávanie Oscarov. Majú červený koberec, hudobných hostí ako Alicia Keys či will.i.am a celý prenos moderuje Morgan Freeman. Ich prínos pre ľudstvo je však omnoho dôležitejší ako účinkovanie vo filmoch – ich objavy menia vnímanie nášho sveta aj spôsob, akým liečime vážne choroby.

Ceny za prelomové objavy (2017 Breakthrough prize) odovzdali v pondelok skoro ráno nášho času v Kalifornii. Dokopy rozdelili 25 miliónov dolárov fyzikom, matematikom aj biológom z celého sveta.

Gravitačné vlny a nobelovka

Prvé špeciálne ocenenie za elementárnu fyziku oznámili organizátori už tento rok v máji. Putovalo do rúk tímu vedcov, ktorí stáli za projektom LIGO - zariadením, ktoré ako prvé na svete detegovalo gravitačné vlny. Jeden milión si rozdelia jeho traja strojcovia Ronald Drever a Kip Thorne z Kalifornskej technickej univerzity a Rainer Weiss z Massachusettskej technickej univerzity. Zvyšné dva milióny si rozdelí 1012 členov výskumného tímu.

Rovnaké ocenenie za elementárnu fyziku si odniesli aj ďalší traja fyzici. Joseph Polchinski za teóriu o čiernych dierach a Andrew Strominger a Cumrun Vafa za príspevky k teórii kvantovej gravitácie a teórií strún.

Ocenenie za vedy o živote si odniesol aj Jošinori Ohsumi, ktorý sa tento rok stal laureátom Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu. Objavil mechanizmy skryté za autofágiou - základným procesom pri recyklácii a oprave buniek. Všetkých výhercov si môžete pozrieť na stránkach Breakthrough prize.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Prvú nobelovku získal Jošinori Ohsumi. Ozrejmil, ako sa opravujú bunky

Aj vedci sú celebrity

Podľa miliardára Yuriho Milnera, ktorý je jeden zo zakladateľov ocenenia, je dôležité, aby sa ľudia správali k vedcom ako ku celebritám.

„Ak títo úžasní ľudia inšpirujú aspoň pár detí na strednej škole, myslím si, že stojí za to, pokračovať v tom,“ povedal Milner pre magazín New Scientist. „Myslím si, že je to o prioritách spoločnosti: do čoho by sme mali dávať viac peňazí a kam by mali ísť tí najmúdrejší ľudia. Ak sa nám na celom svete podarí zasiahnuť publikum veľkosti toho na Super Bowl, bolo by to úžasné. Ale to je vysoká latka.“

Cenu za prelomové objavy odovzdávajú už od roku 2012 a doteraz v nej odovzdali viac ako dvesto miliónov dolárov. Okrem miliardára Milnera ju financuje aj zakladateľ Google Sergey Brin a zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg so ženou Priscillou Chanovou.

„Nikdy nebol dôležitejší čas na podporu vedy, tak ako teraz,“ píše v tlačovej správe Mark Zuckerberg. „Laureáti sú lídri vo vedeckom výskume v oblasti fyziky, matematiky a vied o živote. Ich objavy budú odomykať nové možnosti a pomôžu urobiť svet lepším miestom pre všetkých.“