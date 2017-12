Mimozemšťania na prežitie nepotrebujú planétu

Život vo vesmíre by sme mohli nájsť aj v atmosfére hnedých trpaslíkov.

4. dec 2016 o 13:42 Renáta Zelná

EDINBURGH, BRATISLAVA. Na svoj život nepotrebujú žiadnu pevnú pevnú plochu, úplne im stačia horné vrstvy atmosféry a termálne prúdenie vzduchu.

Niektoré vyzerajú ako nebeský planktón, padajú atmosférou a žijú len tak dlho, aby sa stihli rozmnožiť. Iné zas pripomínajú plynné balóny a vo vzduchu sa vznášajú vďaka vlastnému metabolizmu, svoj plyn ohrievajú vďaka slnečnému žiareniu.

Už v roku 1976 túto myšlienku o mimozemskom živote vyslovil americký astronóm Carl Sagan so svojím kolegom Edwinom E. Salpeterom. Vtedy hovorili o možnom živote v atmosfére Jupitera, ukazuje sa však, že takéto organizmy nielenže na život nepotrebujú pevný povrch, ale ani planétu. "Nemusíme nutne hľadať pozemnú planétu s povrchom," povedal pre magazín Science planetárny vedec Jack Yates.

Yates je hlavným autorom novej štúdie, ktorá tvrdí, že mikrobiálny život by sme mohli nájsť aj vo vrchných vrstvách atmosféry hnedých trpaslíkov. Výsledky uverejní v nadchádzajúcom čísle odborného časopisu The Astrophysical Journal.

Hnedé trpaslíky vznikajú z protohviezd, nemajú však dostatok energie na to aby sa stali skutočnou hviezdou. Často sa preto tieto objekty považujú za prechod medzi planétou a hviezdou. Ich povrch aj jadro sú vodivé.

Práve ich atmosféru a život podobný Saganovej myšlienke sa pokúsil skúmať Yates. Spolu so svojím vedeckým tímom sa zameral na chladného hnedého trpaslíka WISE 0855-0714. Objavili ho v roku 2013, nachádza sa sedem svetelných rokov od Zeme a zdá sa, že vo svojej atmosfére má vodné oblaky.

Pomocou výpočtov a modelov životného cyklu organizmov zistili, že v nich by sa najlepšie darilo práve nebeskému planktónu, ktorý je rovnako malý alebo menší ako zemské mikroorganizmy. Všetko by však záležalo od počasia na hnedom trpaslíkovi. Ak by boli vetry na dosť silné, mohli by v atmosfére žiť aj väčšie organizmy.

"Otvára nám to nové obzory, pokiaľ ide o počet objektov o ktorých by sme si mohli myslieť, že sú obývateľné," povedal pre Science astrobiológ Duncan Forgan, ktorý sa do štúdie nezapojil. Odhaduje sa, že vo vzdialenosti tridsať svetelných rokov od Zeme sa nachádzajú desiatky chladných hnedých trpaslíkov, na ktorých by sme mohli hľadať život v oblakoch. Nová myšlienka je podľa Forgana zatiaľ len špekulácia, ale určite hodná pozornosti.

DOI: 10.1086/190414

arxiv: 1611.09074v1