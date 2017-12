Počítač z abstraktných obrazov vytvorí reálne svety

Aj bez družíc a lietadiel je možné dať fiktívnym i skutočným mapám podobu satelitných snímkov.

2. dec 2016 o 13:25 Milan Gigel

MILÁNO, BRATISLAVA. Dá konkrétnu podobu budovám, cestám, zeleným plochám, riekam či dokonca celým ostrovom. Zo strohých dát sa vytvoria snímky, ktoré v mnohom predstihujú možnosti ľudskej predstavivosti. Počítačový systém prezrie jednoduché podklady, aby z nich v zápätí vytvoril fiktívne satelitné snímky s ohromujúcim detailom.

Nový projekt predviedla verejnosti vývojárska skupina Opendot. Neurónová sieť naštudovala sady satelitných snímok z rôznych prostredí, aby ich grafické prvky následne dokázala reprodukovať v novej, štylizovanej podobe.

Na vstupe je iba jednoduchá mapka alebo náčrt. Operátor zvolí z nasnímaných sád satelitných snímok tú najpriliehavejšiu a zvyšok už podľa magazínu Digital Trends obslúži neurónová sieť samotná.

Projekt však nie je úzko špecializovaný iba na satelitné scenérie. Pri ďalšom tréningu by s rovnakou zručnosťou dokázal meniť skice a náčrty na hodnotné umelecké diela, ktoré sú inšpirované konkrétnou maliarskou školou.

Kým programátori by museli prácne vytvárať postupy, ktoré dokážu drobné objekty transformovať do reálnejšej vizuálnej podoby, neurónová sieť si s touto výzvou poradí svojským spôsobom. Vyhľadá súvislosti, variácie a skryté zákonitosti, aby dala dátam želanú podobu.

Systémy, ktoré sa dokážu učiť nám v budúcnosti môžu pomáhať v analýze obrovských objemov dát a ak by sa pustili do štúdia odbornej literatúry, beletrie či historických kroník, mohli by skonštatovať súvislosti, ktoré bádateľom unikajú pred zrakom.

Stále však ide o segment, ktorý je v štádiu budovania prvých pevných základov. Experimentujú vedci, technologické firmy, vývojári i výrobcovia produktov.