Ako by sme postupovali pri kontakte s mimozemským životom.

2. dec 2016 o 11:50 Tomáš Prokopčák

Narazili sme na signál od ďalekej civilizácie. Alebo by mimozemský život rovno pristál na našej planéte.

Čo by sme v takom prípade urobili? Vedeli by sme s nimi komunikovať? A čo by to znamenalo pre Zem?

