Uber pre domáce spotrebiče? Electrolux chce požičiavať vašu práčku

Firma chce cez aplikáciu ponúkať vašu práčku. Môžete si tak prilepšiť do rozpočtu.

1. dec 2016 o 14:04 Milan Gigel

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Ťuknete do mobilu, zabalíte bielizeň do košíka a zanesiete ju v blízkom susedstve dobrej duši, ktorá vám ju vyperie vo svojej automatickej práčke. Takto si Electrolux predstavuje novú službu, na ktorej začína pracovať.

"Uber pre domáce spotrebiče" je netradičná služba s nejasnou perspektívou. Kým singles budujú v práci svoju kariéru a zbierajú euro k euru, mamičky alebo dôchodkyne v domácnosti sa môžu starať o ich bielizeň v pohodlí svojich domovov. V minulosti to nebolo tiež iné.

Firma sa podľa denníka Financial Times chce rozšíriť možnosti svojich výrobkov. Electrolux dlhodobo experimentuje s novými oblasťami používania bielej techniky a známy je tým, že spolupracuje so študentmi z celého sveta, ktorí sa snažia odhaliť budúcnosť spotrebičov a nájsť nové koncepty, ktoré by mohli rozvíjať segment.

Electrolux už dnes ponúka chladničku s trojicou fotoaparátov, ktoré vám kedykoľvek pošlú jej obsah na mobil, v ponuke má rúru ktorá sama posúdi kedy je mäso správne prepečené a púšťa sa aj do internetu vecí, aby sme boli ku svojim spotrebičom bližšie.

Technologické firmy rozširujú svoje pôsobenie a tradiční výrobcovia elektroniky si musia hájiť svoje trhy. Kým ešte nedávno Google či Amazon pôsobili výhradne vo virtuálnom svete internetu, dnes ponúkajú hardvér.