Amazon začne voziť dáta v kamiónoch, chce ušetriť čas

Preniesť firemnú agendu z jednej krajiny do druhej nie je jednoduché. Internetové linky jednoducho nestačia.

1. dec 2016 o 10:12 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Je to najkurióznejšie sťahovanie, aké si dokážete predstaviť. Kamión zaparkuje pri firme, v priebehu desiatich dní nasaje do seba všetky digitálne dáta a po cestách a diaľniciach ich vezie na kolesách na nové miesto, aby ich cez káble vylial do nového dátového centra.

Amazon spúšťa novú službu pre prenos obrovských objemov dát s názvom AWS Snowmobile. Určená je pre firmy, úrady, organizácie, ktoré potrebujú z jedného miesta na druhé preniesť objemy dát, ktoré by sa cez dátové linky prenášali mesiace či roky.

Kamión s technologickým kontajnerom má na svojej korbe výpočtové stredisko s úložnou kapacitou pre 100 petabajtov dát. To je možné pomocou terabitovej siete pripojiť k podnikovej infraštruktúre, aby sa spustilo prenášanie dát. Úložisko má podobu NFS zväzku, ktorý sa navonok tvári ako jeden veľký, pevný disk.

Kamión sledujú

AWS Snowmobile podľa firemného blogu vyžaduje pre svoje napájanie 350-kilowattovú energetickú prípojku. Ak na mieste nie je dostupná, Amazon zabezpečí aj potrebné generátory, ktoré sa o napájanie postarajú. Obrovské úložisko tak možno sprevádzkovať kdekoľvek.

Aby boli dáta v bezpečí a firmy mali istotu, že sa k ním nedostanú nepovolané osoby. Všetko je zabezpečené šifrovaním, pričom samotné kľúče si spravuje priamo firma.

Každý kontajner má mobilnú a satelitnú konektivitu, nechýba ani GPS sledovanie jeho pohybu. Ak by sa dátového centra zmocnili hackeri alebo piráti, mali by veľa práce s odšifrovaním obsahu.

Vhodné je len pre veľkých

Pri 100-petabajtovej kapacite a terabitovom pripojení, ktoré je rozložené do niekoľkých 40-gigabitových sieťových rozhraní trvá naplnenie dátami približne 10 dní.

Ide o riešenie, ktoré môže osloviť podniky pri migrácii dát medzi veľkými dátovými centrami, alebo pri zasielaní obrovských balíkov dát, akými sú napríklad satelitné snímky, alebo dáta zozbierané a spracované superpočítačmi.