Bývalý šéf AVG: Európe chýba biznisové vnímanie reality

Pre mladé firmy je najdôležitejšia dobrá myšlienka a tvrdohlavosť, hovorí pre SME člen investičného fondu Evolution Equity Karel Obluk.

30. nov 2016 o 18:24 Dominik Holič

Boli ste súčasťou spoločnosti AVG, ktorá sa z garážovej firmy prepracovala na celosvetovo uznávanú značku antivírusových služieb. V ktorom momente ste už vedeli, že ste uspeli?

„Už keď nám obrat rástol z roka na rok o sto percent sme boli presvedčení, že nám to dobre funguje. Na jednom zasadnutí správnej rady, sme raz tvrdili, že na ďalší rok porastieme z 13 na 27 miliónov.

Ostatní nám hovorili, že je síce pekné, že sme tak rástli dovtedy, ale že ďalej to už nepôjde. My sme trvali na tom, že to pôjde a bolo to dokonca ešte o niečo lepšie. Vtedy sme si hovorili, že sa tomu dobre darí.“

Antivírus je sofistikovaná technológia. Oplatí sa mladým firmám aj dnes snaha o podobné technologické inovácie, alebo je lepšie zamerať sa na nové použitia už existujúcej technológie?

„Oba varianty sú správne, ale ťažko to takto jednotlivo hodnotiť. Niektoré menšie zmeny môžu byť evolučné a napriek tomu veľmi úspešné, väčšie revolučné zmeny sú rizikovejšie, takže môžu, ale nemusia byť úspešné.

Všetko záleží na inovácii. Ak chcete vyvíjať nové lieky, potrebujete veľa času a je ťažké prichádzať zo zásadnou technologickou inováciou bez veľkého kapitálu.

Na druhej strane je relatívne lacné založiť si novú firmu. Kľúčové je potom nájsť ľudí, ktorí majú dobré nápady a sú ochotní na nich pracovať a niesť riziko, že sa to nemusí podariť.“

Existuje jedna vlastnosť, ktorá oddeľuje úspešné startupy od neúspešných?