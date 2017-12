Netflix už môžete pozerať aj bez internetu. Ak máte dosť pamäti

Nová aktualizácia aplikácie prináša zásadnú zmenu - filmy a seriály si môžete stiahnuť do zariadenia a pozerať offline.

30. nov 2016 o 16:05 Dávid Tvrdoň

Netflix dnes vydal novú aktualizáciu svojej mobilnej aplikácie, ktorej súčasťou je aj dávno očakávaná zmena. Filmy a seriály si môžu používatelia stiahnuť do zariadenia a pozerať offline. Novinka je dostupná vo všetkých krajinách.

Jednoduchá, ale dôležitá zmena v Netflixe

Nefunguje to pre všetky tituly, zatiaľ sú takto sprístupnené stiahnutia len pre vybrané filmy a seriály, najmä tie z produkcie samotného Netflixu: House of Cards (na Slovensku sú už dostupné všetky štyri série), Stranger Things, The Crown a Narcos.

Stiahnuť si môžete ale napríklad aj Pulp Fiction, Gladiátor či seriál Breaking Bad. Film Pulp Fiction po stiahnutí zabral 800 megabajtov pamäti v zariadení.

Ak si teda plánujete stiahnuť celú sériu niektorého seriálu, rátajte, že zaberie pomerne veľa miesta. V prípade malej pamäti mobilného zariadenia sa vám vôbec nemusí zmestiť, napríklad ak vlastníte iPhone s pamäťou 16 gigabajtov.

Cieľ: expanzia na medzinárodný trh

Novinka je dostupná pre iOS aj Android zariadenia. Pri určených tituloch pribudla malá ikona, ktorá symbolizuje možnosť pozerať offline. Rovnako aj v menu nájdete novú položku s názvom Available for Download (dostupné na stiahnutie), kde uvidíte všetky tituly, ktoré si viete stiahnuť, a potom pozerať offline.

Tento krok už v minulosti urobil napríklad Amazon, ktorý už nejaký čas umožňuje väčšinu titulov zo svojej ponuky sledovať offline. Netflix si týmto krokom podľa analytikov sľubuje expanziu do Indie a trhov, kde nie je rozšírený mobilný internet.