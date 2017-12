Fotka, na ktorej pijete alkohol, vás o prácu nepripraví. Tieto ostatné veci áno

Ak si hľadáte novú prácu, skontrolujte si najprv, ako sa správate na sociálnych sieťach.

28. nov 2016 o 15:33 Renáta Zelná

Fotka z párty, na ktorej pijete by vám uškodiť nemala. Netreba to však preháňať.(Zdroj: SITA / AP - ilustračné)

Kedysi stačil dobrý profesijný životopis, motivačný list a mohli ste ísť hneď na prvé kolo pohovoru. V súčasnosti si však zamestnávatelia môžu ľahko overiť, či to, čo tvrdíte v papieroch, súhlasí aj s realitou. Stačí, aby sa pozreli, ako sa správate na facebooku či twitteri.

Náborový pracovník na nich zvyčajne nehľadá negatívne veci, ak si však nedávate pozor a verejne ukazujete nesprávne veci, na pohovor vás zrejme nepozve.

Technologická spoločnosť Fama na začiatku tohto roka preskúmala profily 15-tisíc amerických zamestnancov. Zistila, že fotka z oslavy, na ktorej si užívate pohár alkoholu, vám pri výberovom konaní ublížiť nemusí.

Na tieto veci by ste si podľa prieskumu pozor dať mali:

Rasizmus a drogy

Ak by náborový pracovník na profile na sociálnej sieti objavil akékoľvek rasistické poznámky alebo zmienky o ilegálnych substanciách, zrejme by vás nepozval ani len na prvé kolo pohovorov. Takéto správanie zamestnávatelia netolerujú, ani ak by išlo len o žart.

Čas na sociálnych sieťach

Ak na profil pridávate príspevky počas celého dňa, aj cez pracovné hodiny, potenciálny zamestnávateľ môže nadobudnúť pocit, že svojej práci nevenujete dostatok pozornosti ani času.

Pozor na lajky

Nejde len o to, akým stránkam ste dali svoje „páči sa mi to“. Pracovníci si všímajú aj to, ktoré príspevky iných ľudí sa vám páčia. Taktiež tu platí, aby ste nelajkovali žiadne nevhodné príspevky s rasistickými poznámkami a podobne.

Nenadávajte na predchádzajúceho zamestnávateľa

Ak sa vám v predchádzajúcej práci nepáčilo, nepohodli ste sa s kolegami či so šéfom, neventilujte svoj hnev na sociálnych sieťach a už vôbec nie verejne. Nikto nechce mať vo svojich radoch nelojálneho zamestnanca, ktorý nedokáže udržať dôverné informácie zo spoločnosti v tajnosti.

Ďalšie drobnosti

Náborová spoločnosť Jobvite v minuloročnom prieskume náborárových pracovníkov uvádza aj ďalšie odporúčania. Nemali by ste si dávať pozor len na obsah svojich príspevkov, ale aj na pravopis a gramatiku. Ak chcete prácu v marketingu alebo médiách, nemali by ste mať zmazaný profil, myslí si 33 percent náborových pracovníkov. Selfie fotky by vám však problémy narobiť nemali, ako negatívum ich vníma len 25 percent z opýtaných.

Čo naopak robiť

Niektoré veci by ste pred zamestnávateľom skrývať nemali. Jobvite odporúča, aby ste sa sústredili na príspevky o vašej profesii, dobrovoľnej činnosti či zapojení do komunity, v ktorej žijete. Taktiež pomôže, ak sa v rámci určitých medzí zaujímate o súčasné spoločenské dianie.