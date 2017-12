Keď hackli dopravný podnik, cestovalo sa zadarmo

Technici mali vážne starosti, udivení pasažieri cestovali v San Franciscu bez platenia.

28. nov 2016 o 10:22 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Svet, ktorý stavia na technológiách je príliš krehký a niekedy stačí málo, aby sa zrútili samozrejmosti každodenného života. Presvedčili sa o tom obyvatelia San Francisca, ktorí pre problémy dopravného podniku cestovali zadarmo.

Takmer dve tisícky počítačov v službách prepravnej spoločnosti vypovedali službu. Na ich monitoroch sa objavilo hlásenie "You Hacked, ALL Data Encrypted. Contact For Key(cryptom27@yandex.com)ID:681 ,Enter" za ktorým sa ukrývala požiadavka na vyplatenie výpalného vo výške 70 tisíc dolárov.

Hackeri podľa BBC prostredníctvom škodlivého kódu zašifrovali obsah počítačov dostupných v lokálnej sieti, správcovia systému zareagovali vypnutím všetkých terminálov ktoré slúžia pre predaj cestovných lístkov, či uskutočňovanie transakcií na čipových kartách.

Pasažieri tak cestovali zadarmo, kým administrátori obnovovali obsahy diskov zo záloh. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie útoku a rozsiahly audit, ktorý má odhaliť možné hrozby z opakovaných prienikov, či spustenia škodlivého kódu, ktorý môže byť na niektorom z počítačov.

V tomto prípade zostal prepravný systém funkčný. Iné by to však bolo, ak by podobný škodlivý kód paralyzoval riadiace systémy letísk, alebo zaútočil na flotilu samojazdiacich automobilov, autobusov a vlakov, ktoré by odmietli cestujúcich prepravovať.

Technologické firmy dosiaľ nenašli bezpečný spôsob, ako sa vysporiadať s tým, aby technológie spoľahlivo fungovali bez zraniteľností. Éra elektroniky s pevne navrhnutými elektronickými obvodmi je za nami, dnes sa točí všetko kolo čipov, ktoré podliehajú softvéru. A práve hackeri hľadajú pre svoj zisk príležitosti, ako softvér pozmeniť či upraviť k svojmu prospechu.