Prečo je jedlo v lietadlách hnusné? Môže za to biológia aj ekonomika

Aerolinky prišli na to, že variť na palube lietadla sa im neoplatí. To však nie je jediný dôvod, prečo vám lietadlová strava príde často nechutná.

BRATISLAVA. Rezeň pokrájaný na maličké kúsky, hovadzia sviečková zaliata klasickou čudnou hnedou omáčkou a v lepšom prípade zmoknutý sendvič so šunkou, syrom a kúskom niečoho zeleného, čo pripomína zvädnutý šalát. Jedlo v lietadlách často patrí k tomu najhoršiemu, na čo môžete naraziť v snahe zasýtiť váš žalúdok.

Prečo je tomu tak?

Dôvodov je viacero. Jedným z nich je fakt, že v útlych priestoroch lietadiel sa prakticky nedá variť, ďalším je však aj obyčajná biológia a chémia. Keď letíte vo výške 30-tisíc stôp, jedna z prvých vecí, ktoré váš organizmus vypne, sú chuťové poháriky a čuch.

Natlakovaný priestor a chuťové poháriky

„Chuť je kombinácia oboch a napríklad náš zmysel pre slanosť alebo sladkosť prudko poklesne, keď ste vnútri natlakovaného priestoru,“ hovorí pre BBC Russ Brown, riaditeľ oddelenia pre stolovanie v American Airlines.

Aerolinky celého sveta v posledných desaťročiach podľahli trendu zvyšovaniu počtu ľudí, ktorých je možné naraz prepraviť. Zväčšovanie vnútornej kapacity lietadiel ide skrátka na úkor osobného priestoru. Pasažieri sú jednoducho naukladaní na čoraz menšom priestore a zároveň iného priestoru je takisto čoraz menej. V dnešných lietadlách skrátka, na rozdiel od minulosti, už nie je kde variť.

Jediná možnosť, ako nasýtiť 300 pasažierov, a to takmer naraz, je podať im jedlo zohriate v mikrovlnkách.

“ Aerolinky skrátka prišli na to, že najlepší spôsob, ako bojovať o zákazníka, sú nízke ceny. „ Bob Van der Lynden, odborník na históriu komerčného lietania

Nepotrebujete nôž

Aby sa jedlo dalo jednoducho a rýchlo zohriať, odnesie si to napríklad spomínaný rezeň. Celý kus mäsa sa zohrieva dlhšie, preto je jednoduchšie vopred ho nakrájať.

„Aerolinky už na to prišli. Výhodou je, že prakticky už nepotrebujete nôž,“ hovorí pre BBC Guillame de Syon, profes na Albright College v Pennsylvánii. Mäso je tak rozvarené a stráca chuť. Na jeho konzumáciu vám však vďaka tomu stačí vidlička. Navyše, spomínané vypnutie chuťových pohárikov spôsobí, že aj keď to celé vyzerá hnusne, necítite to až tak, ako na zemi.

Jedlo podávané v lietadlách však neboli vždy len hnusné a narýchlo zohriate kocky mäsa v omáčke. Ešte na začiatku rozmachu komerčného lietania aerolinky bežne prevádzkovali aj vlastné kuchynky, kde sa potraviny pripravovali.

Napokon však rozhodla ekonomika. Zákazníkov viac ako podávané jedlo dnes zaujíma predovšetkým cena letenky. „Je to trh, čistá ekonomika. Od deregulácie tohto odvetvia v roku 1978 môžu aerolinky súťažiť spôsobom, akým chcú,“ hovorí pre BBC Bob Van der Linden, ktorý sa venuje histórii komerčného lietania. „Aerolinky skrátka prišli na to, že najlepší spôsob, ako bojovať o zákazníka, sú nízke ceny.“