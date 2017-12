Vesmírny ďalekohľad ochráni obrovský dáždnik, pošle nám nevídané pohľadnice

V Goddardovom letovom stredisku NASA dokončili dlho očakávaný teleskop Jamesa Webba. Má byť až stonásobne výkonnejší než dosluhujúci Hubblov teleskop, ktorý sa počas vyše štvrťstoročia svojej existencie preslávil mnohými objavmi.

Od Jamesa Webba sa čaká ešte viac zázračných záberov najmä z obdobia tesne po veľkom tresku.

Na obežnú dráhu okolo Slnka teleskop vynesie v októbri 2018 raketa Ariane 5 z kozmodrómu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v Kourou vo Francúzskej Guyane. Okrem NASA a ESA sa na projekte podieľa ešte Kanadská kozmická agentúra.

Od miliónov k miliardám

Projekt teleskopu so skratkou JWST, pomenovaného po druhom šéfovi NASA, ktorý stál na čele agentúry v počiatkoch projektu Apollo, odštartoval pred dvadsiatimi rokmi. Jeho dokončenie sa niekoľkokrát odkladalo najmä pre finančné problémy. Dnes jeho rozpočet dosiahol 8,7 miliardy dolárov.

V časoch zrodu projektu odhadli jeho tvorcovia náklady na 500 miliónov. No vývoj bol iný. Prestížny Nature pred šiestimi rokmi nazval JSWT „teleskopom, ktorý zjedol astronómiu“ s poukázaním na skutočnosť, že vyčerpal prakticky všetky prostriedky NASA určené aj na iné vedecké ciele.

Výbor Bieleho domu dokonca raz zahlasoval za zrušenie nákladného projektu. Nakoniec ho nechali žiť, no stanovili prísne rozpočtové pravidlá. Vedecké ciele zostali zachované. Zmeny sa dotkli najmä testovania teleskopu, ktoré bolo treba zjednodušiť.

Predsa len však NASA musela obetovať jeden veľmi zaujímavý ďalekohľad, ktorý mal slúžiť na štúdium tajomnej tmavej energie. Americká akadémie vied ho chcela mať na orbite Zeme do roku 2020, no jeho realizáciu odsunuli až na obdobie do (alebo skôr po) roku 2025.

Webbov teleskop je technicky veľmi náročný projekt. Napokon pre NASA je to typické, stačí pripomenúť miliardy, ktoré pohltili raketoplány.

Aj James Webb si vyžadoval vývoj mnohých nových technológií, čo, samozrejme, prinieslo aj potrebu dostatočného finančného vankúša, ktorý projekt zabezpečoval pri nepredvídaných problémoch.

Ako zrkadlo od Tiffanyho

Vankúšik pomohol, astronomická rarita bude žiť. Ako napísal vedecký redaktor New York Times Denis Overby, teleskop, ktorý má 18 šesťuholníkových zrkadiel zložených do tvaru kvetu slnečnice, sa na návštevníkov Goddardovho vesmírneho strediska usmieval ako obrovské 6,5-metrové zrkadlo na holenie od Tiffanyho.