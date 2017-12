Stop SMS-kám za volantom? Mobily dostanú nový režim pre vodičov

Ak je mobil v rýchlom pohybe, nemal by byť nástrojom na esemeskovanie, hranie či čítanie e-mailov.

25. nov 2016 o 11:10 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to čoraz vážnejší problém. Ľudia sa neodkážu odtrhnúť od svojich mobilov ani vtedy, keď riadia vozidlo. Telefóny prenikli do každodenného života tak intenzívne, že podvedome pociťujeme povinnosť reagovať na každý ich podnet.

Regulátori z amerického úradu National Highway Traffic Safety Administration rozbiehajú diskusie s výrobcami mobilov, aby pripravili legislatívny rámec pre nový prevádzkový režim. Bude určený pre vodičov a aktivovať sa bude automaticky, keď senzory odhalia motorizovaný presun.

Počíta sa s tým, že mobil upraví notifikácie, zakáže prístup k funkciám ktoré oberajú vodičov o pozornosť pri riadení vozidla. Aj používateľské rozhranie sa má zmeniť - bude stručné, s veľkými prvkami, podobnými aké nájdeme na automobilových navigáciách.

Cieľom je potlačiť rušivé vnemy a zjednodušiť ovládanie tak, aby stačilo jedno či dve kliknutia. Zabudnúť môžete na prehrábávanie sa v e-mailoch a esemeskách, ale aj na ťukanie správ.

Do rozpravy sa podľa magazínu Digital Trends zapojili firmy Apple a Samsung, do kedy by mali byť nové pravidlá jasne určené zatiaľ nie je známe. Automobilky v spolupráci s výrobcami mobilov problém riešia už dlhšiu dobu. Svedčia o tom platformy CarPlay a Android Auto, ktoré kombinujú funkcie mobilu s palubným počítačom, aby sprístupnili základné funkcie bezpečne a prakticky.

Na nedôsledných vodičov reagovali pred časom aj vývojári hry Pokémon Go. Do svojej hry pridali dialóg, pri ktorom majú používatelia potvrdiť, že v čase rýchleho pohybu nie sú vodičmi vozidla. Stalo sa tak po nehodách, ktoré hráči utrpeli za volantom.

K ikone pre "lietadlový" režim bez pripojenia k mobilnej sieti nám pribudne ikonka automobilu, ktorá zaistí viac bezpečnosti na cestách. Pomôže rozvážnym ľuďom, ktorí nedokázali doposiaľ odolať nutkaniam.