Čipy dokážu vyrábať na tlačiarni, zaobídu sa bez kremíka

Vstupujeme do éry múdrych obalov, štítkov a etikiet so senzormi. Po použití poputujú do kontajnerov s plastovým odpadom.

24. nov 2016 o 12:40 Milan Gigel

OSLO, BRATISLAVA. Keď v roku 1971 vyrobila firma Intel kremíkový procesor s 2300 tranzistormi, bol to prelom ktorý určil smerovanie celého odvetvia. Dnes prichádza nórska firma Thinfilm s technológiou, ktorá dokáže čipy s rovnakou zložitosťou vyrábať na tlačiarni, bez použitia kremíka. Prednosťou technológie sú nízke náklady, použitie dostupných materiálov a výroba čipov v extrémne veľkých sériách. Všetko sa točí okolo substrátu z plastovej fólie, na ktorej sú natlačené logické obvody. Hoci čipové jadro s dvomi či tromi tisíckami tranzistorov je príliš jednoduché a pomalé na to, aby našlo uplatnenie v modernej elektronike, má stále dostatok potenciálu na to, aby jej dokázalo sekundovať. Firma touto technológiou vyrába NFC čipy, ktoré sú doplnené rôznymi senzormi. Zameriava sa hlavne na múdre etikety určené pre obaly výrobkov. Čip identifikuje výrobnú várku, nesie logistické údaje a popri tom dokáže sledovať aj skladovaciu teplotu. Ak príde k výkyvu, automaticky sa zmení údaj o trvanlivosti, alebo je možné po upozornení tovar z obehu vyradiť. Technológiu si podľa magazínu ZDNet licencovala aj firma Xerox, ktorá je známym výrobcom tlačiarní. Vyrábať ňou možno nielen logické obvody, ale aj pamäťové čipy. Dostať sa do sveta obalov je pre technologické firmy lákavé. Obzvlášť v prípade, ak náklady nie sú vysoké. Výroba kremíkových čipov je nákladná a vychádza z materiálov, ktorých množstvo je obmedzené. Obmedzené sú aj výrobné kapacity firiem. Nový materiál a spôsob výroby čipov tak majú šancu na úspech presadiť sa v odvetviach, kam technológie zatiaľ priveľmi nezašli. Firma má ambície technológiu vyvíjať naďalej a licencovať ju priamo výrobcom podobným spôsobom, ako to robí firma ARM.