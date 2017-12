Vynašli batérie budúcnosti, ktoré nabijú mobil za pár sekúnd

Akademikom sa podarilo nájsť nové materiály, ktoré môžu zmeniť svet mobilnej elektroniky.

24. nov 2016 o 11:19 Milan Gigel

(Zdroj: University of Central Florida )

MIAMI, BRATISLAVA. Pripojíte k nabíjačke mobil na niekoľko sekúnd a v okamihu načerpáte dostatok energie na týždeň používania. Akademici z University of Central Florida pracujú na technológii, ktorá by mohla zmeniť svet mobilnej elektroniky.

Pracujú na superkondenzátoroch, ktoré sú schopné na dlhý čas udržať elektrický náboj. Narozdiel od tých obyčajných, vďaka nanotechnológiám dosahujú obrovskú energetickú hustotu. V objeme, ktorý nie je väčší ako pri dnešných Li-Ion akumulátoroch dokážu uskladniť porovnateľné množstvo energie.

Kým akumulátory využívajú premenu elektrickej energie na chemickú a späť, pri kondenzátoroch sa ukladá energia bez jej premeny. Vďaka tomu ustoja viac ako 30 tisíc nabíjacích cyklov bez toho, aby stratili významnú časť svojej kapacity. Keďže pri nabíjaní a vybíjaní neprebiehajú vo vnútri žiadne chemické reakcie, všetko prebieha rýchlejšie a bezpečnejšie.

Akademici podľa magazínu The Telegraph pri svojom výskume používajú nový materiál. Ten má podobu vodičov s hrúbkou na úrovni nanometrov, ktoré sú pokryté vrstvou špeciálneho materiálu. Spoločne formujú štruktúry, v ktorých je možné uskladniť energetický náboj.

Hoci technológia nie je pripravená na komerčný vstup do výroby, akademici sú presvedčení o tom, že v blízkej budúcnosti môžeme počítať s jej nasadením v drobnej elektronike a perifériách pre každodenné použitie. Vyladenie výroby by mohlo vyústiť do superkondenzátorov pre mobily, notebooky a elektromobily.