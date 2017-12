Vyšetrujú haváriu solárneho dronu, ktorým chce Facebook šíriť internet

Stroj síce nespadol z oblohy na obývanú štvrť, poškodil sa však pri pristávaní. Vyšetrovanie má odhaliť príčinu a mieru rizika.

23. nov 2016 o 13:37 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak majú solárne drony lietať vysoko nad krajinou, aby odľahlé územia pokryli rýchlym internetovým pripojením, musia byť nadovšetko bezpečné. Americký úrad NTSB vyšetruje haváriu solárneho dronu Aquila, ktorý v júli uskutočnil v službách Facebooku svoj prvý experimentálny let.

Hoci firma misiu avizovala ako úspešnú a s množstvom zozbieraných dát z letovej prevádzky, dron sa pri pristávaní poškodil. Jeho konštrukcia sa v bližšie neurčenom rozsahu narušila skôr, ako lietadlo dokončilo svoj pristávací manéver. Firma to bezvýznamne popísala dvomi slovami - "štrukturálne zlyhanie", ktoré sa stratili v rozsiahlej správe.

Úrad podľa magazínu The Verge vyšetruje príčinu poškodenia a chce preveriť bezpečnosť konštrukcie. Solárne drony ohromných rozmerov vyrába britská firma a experimentálny stroj viezla do USA zo svojho výrobného podniku. Aquila má 43-metrové rozpätie krídel a váži 400 kilogramov. Jemná a krehká konštrukcia so solárnymi panelmi je vyladená pre dlhodobé zotrvanie vo vzduchu s technikou, ktorá zabezpečuje dátové spojenie.

Facebook investuje do vývoja s ambíciou, že sa mu podarí solárnou letkou pokryť internetovým pripojením nové trhy, na ktorých by získal každodenných používateľov. Hľadá lacnejšiu alternatívu k satelitnému pokrytiu či budovaniu bezdrôtových infraštruktúr na zemi.

Kým Google pracuje na podobnom projekte, ktorý využíva k rovnakému účelu balóny, Elon Musk plánuje projekt ktorý by vytvoril rýchlu internetovú sieť pomocou lacných družíc, ktoré využívajú nízke obežné dráhy.