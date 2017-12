Z Európy do USA za tri hodiny? Startup skúša nástupcu Concordu

Nadzvuková rýchlosť nepatrí iba bojovým stíhačkám. Konštruktéri ju chcú vrátiť do sveta prepravných lietadiel.

21. nov 2016 o 12:48 Milan Gigel

DENVER, BRATISLAVA. Willy Fog potreboval v románe Julesa Verna 40 dní na to, aby prešiel polovicu svojej cesty okolo Zeme. Už budúci rok chcú konštruktéri spoločnosti Boom Technology ukázať, že sa to dá zvládnuť za tri hodiny.

Firma ohlásila letecké skúšky svojho nadzvukového lietadla, ktoré by o pár rokov malo prevážať pasažierov z Európy do USA. Nová technológia pohonu umožní predstihnúť rýchlosť zvuku 2,2-násobne. To je približne 2,6-krát viac, ako rýchlosť komerčných dopravných lietadiel.

Nástupca Concordu

Boom má ambície prekonať trasu medzi New Yorkom a Londýnom za tri a štvrť hodiny, čo je približne polovička z času, ktorý dosahujú letecké spoločnosti v týchto dňoch. Desať rokov po vyradení nadzvukových Concordov z komerčnej prevádzky by sme sa mohli dočkať obnovenia superrýchlej prepravy.

Firma podľa magazínu The Verge skonštruovala prototyp lietadla XB-1 Demonstrator, ktoré má v porovnaní so zamýšľaným modelom tretinovú veľkosť. Výbava je obmedzená iba na to najnutnejšie. V kokpite sedia piloti a zvyšok tímu monitoruje stroj zo zeme.

Pokusné lety sa majú začať už na budúci rok, finálna podoba lietadiel by sa mala dostať do prevádzky už v roku 2020. Aerodynamické skúšky v tuneli a modelovanie situácií v superpočítačoch má projekt už za sebou.

Drahocenný čas

Popri rozpočte dosahujúcom výšku jednej miliardy dolárov sa hovorí o prepravnej kapacite pre 45 až 55 cestujúcich, ktorí si budú musieť za expresnú prepravu riadne zaplatiť. Počíta sa s letenkou vo výške 5000 dolárov, pre mnohých však úspora času môže byť oveľa cennejšia.

Ide o nezávislý projekt, za ktorým nestojí žiadna veľká spoločnosť. Startup pozbieral špičkových odborníkov a technikov z vesmírnych a leteckých projektov, aby pokoril veľkú výzvu. Hoci v histórii letectva nepôjde o prvé nadzvukové lietadlo pre osobnú prepravu, všetci sú presvedčení, že sa im podarí ustáť v konkurencii s primeranými prevádzkovými nákladmi.

Veľké vývojárske ambície majú aj iné spoločnosti, ktoré sa v podobnom vývoji angažujú. Pre výrobcov lietadiel by to bola príležitosť pre nové tržby pri inovácii strojového parku leteckých spoločností.