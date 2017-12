Nové Call of Duty neprekročilo vlastný tieň priemernosti (recenzia)

Epický príbeh z budúcnosti, roboti, futuristické zbrane a neustála akcia. Nové Call of Duty je aj napriek tomu len priemerne zábavnou hrou.

20. nov 2016 o 10:46 Matúš Paculík

Call of Duty: Infinite Warfare Páči sa nám: detaily a animácie postáv, dobrá akcia, zombie mód Nepáči sa nám: nároky PC verzie, hre chýba zábava Hodnotenie: 7,5 Platformy: PC, PS4, Xbox One

Je len málo hier, ktoré sa dočkali toľkých pokračovaní ako Call of Duty. Pôvodne veľmi obľúbená séria postupom rokov upadla do priemernosti a hoci stále dokáže zarobiť milióny dolárov, tak ju hráči buď milujú, alebo nenávidia.

Pritom najnovšie pokračovanie s názvom Infinite Warfare má všetky potrebné ingrediencie pre ukážkovú zábavu – obrovský rozpočet, príbeh so známymi hercami, úplne nové prostredie a aj špičkovú grafiku.

video //www.youtube.com/embed/y_RI3bZhU50

Žiadna minulosť a ani história

Namiesto súčasných vojnových konfliktov a historických spomienok sa svet Call of Duty preniesol z veľkej časti do vesmíru. Budúcnosť nie je ružová, no nepriateľom nie sú žiadni mimozemšťania.

Príbeh samotný síce nepatrí medzi súčasnú špičku, no vďaka dobrému scenáru, dialógom a hlavne známym hercom nenudí a je dobrým tmelom medzi jednotlivými misiami. Bohužiaľ zároveň sklame množstvo drobných chýb v príbehu a vedeckými nezmyslami.