Na Slovensko má prísť nová televízna služba Amazon Video Prime

Súčasťou programovej ponuky bude napríklad seriál The Grand Tour.

18. nov 2016 o 13:46 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Už od budúceho mesiaca by sa služba Amazon Prime Video mala otvoriť používateľom z celého sveta. Na zozname 200 krajín by sa malo nachádzať aj Slovensko, ceny predplatného zatiaľ nepoznáme.

Súčasťou programovej ponuky bude napríklad relácia The Grand Tour, kde sa predstavia bývalé hviezdy seriálu BBC Top Gear, vrátane Jeremyho Clarksona.

Amazon v súčasnosti prevádzkuje službu v USA, Británii, Japonsku, Nemecku a Rakúsku. Rozšírenie do nových krajín má vytvoriť konkurenciu Netflixu, ktorý expandoval na svetové trhy začiatkom tohto roka. Kým je pôda horúca a existuje rovná šanca pre získanie platiacich zákazníkov, Amazon sa snaží zachytiť priestor.

Netflix ani Amazon Prime Video sa nespoliehajú iba na distribúciu filmov, ale aj na svoju vlastnú produkciu. Je to spôsob, ako si zaviazať zákazníkov dobrým obsahom i vtedy, ak už za podobnú, konkurenčnú službu mesačný paušál platia. Súčasne uzatvárajú dohody s producentmi a tvorcami obsahu pre jednotlivé trhy, aby pokryli aj tú produkciu, ktorá pre šírenie za hranicami nie je pripravená.

Amazon Prime Video podľa magazínu The Next Web účtuje v Nemecku mesačne 8,99 eura za prístup s možnosťou využitia 30-dennej skúšobnej lehoty. Netflix na Slovensku účtuje od 7,99 do 11,99 eura mesačne. V prípade Amazonu však zákazníkom patria ďalšie benefity, ktoré sa týkajú nakupovania a dodávok tovarov.