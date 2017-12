Ak vás nebaví politika, na Facebooku sa jej ľahko zbavíte

Nový nástroj vás zbaví prázdnych debát o politike, svet vraj bude krajší.

16. nov 2016 o 13:28 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Do internetového prehliadača si nainštalujete filter, spustíte ho a po vzore vypnutých reklám vám z dohľadu zmizne aj všetka politika. Práve tak funguje podľa magazínu CNet nové rozšírenie pre prehliadač Google Chrome s názvom Remove All Politics From Facebook.

Modul využíva autorom spravovanú databázu kľúčových slov, podľa ktorých vyradí zo zobrazenia konkrétne politické prvky. Stratia sa reklamy, sponzorovaný obsah, príspevky priateľov, zdieľané položky v skupinách - všetko čo by vás oberalo o čas. Na obrázky je zatiaľ modul prikrátky, do úvahy berie iba texty.

V našich končinách modul zatiaľ spoľahlivo nefunguje, zmizne iba to, čo sa týka americkej a zahraničnej scény. Je však možno iba otázkou času, kedy sa podobné projekty začnú objavovať častejšie. Žijeme v dobe informačného pretlaku, každé odľahčenie sa počíta.

Nevýhodou doplnku je, že nijako nezasahuje do fungovania Facebooku, takže náhradný obsah namiesto skrytého nečakajte. Ak vám Facebook nadelí štedrú dávku politiky, po jej skrytí vám neponúkne viac koníčkov, výletov do prírody a záľub. Budete si ich musieť vyklikať v skupinách sami.