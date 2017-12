Google zachráni staré fotky, odstráni odlesky aj škrabance

Stačí len vytiahnuť mobil z vrecka a archív papierových fotografií budete mať razom v počítači.

16. nov 2016 o 10:59 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/MEyDt0DNjWU

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Niekto ich ukrýva v škatuli na povale, niekto ich má starostlivo usporiadané v albume.

Ak by ste staré papierové fotografie chceli dostať do digitálneho sveta a navždy ich tak zachovať, čakalo by vás niekoľko hodín strávených skenovaním, orezávaním a zakladaním do priečinkov v počítači.

Google má omnoho jednoduchšie riešenie, aplikáciu PhotoScan (verzia pre Android, verzia pre iOS), ktorá si poradí so všetkými neduhmi digitalizácie. Algoritmy zabojujú s odleskami, odtlačkami prstov, prasklinami i oderkami. To všetko bez toho, aby ste museli ovládať zručnosti počítačových grafikov.

Nový prístup spočíva v snímaní fotografie z viacerých uhlov. Mobil vás pomocou kruhových symbolov sám naviguje na miesto, ktoré treba zosnímať.

Výsledná fotografia má správnu perspektívu, je bez odleskov a aplikácia ju automaticky oreže. Od tejto chvíle môžete fotografie nosiť nielen vo svojom mobile, ale využívať aj cloudové úložisko Google Photos pre ich zdieľanie s rodinou a priateľmi.

Novinka je podľa magazínu Mashable bezplatne dostupná pre platformy Andorid a iOS. Hoci ide o príjemný spôsob, ktorý pri každej fotografii nezaberie viac ako 10 minút práce, nečakajte obrovské rozlíšenie, ktoré je pripravené pre tlač. Všetko je vyladené pre pozeranie fotografií na displejoch mobilov, tabletov a počítačov.