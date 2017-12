Váš mozog nevie pomenovať túto farbu. Vedci už vedia, prečo

Viete, ako funguje naša vizuálna pamäť? Zvykne dávať veci do kategórií.

11. nov 2016 o 17:51 Karolína Klinková

Vidíte tú farbu? Je to ružová? Fialová? Alebo niečo medzi tým? Možno má dokonca aj názov - len váš mozog si naň nedokáže spomenúť.

Nebojte sa, so zaradením farby má problém množstvo ľudí, ide už o akýsi fenomén. Podľa vedcov Univerzity Johna Hopkinsa však nejde o nič nezvyčajné. Ľudia si jednoducho niektoré odtiene nedokážu zapamätať, namiesto toho ich priradia k inej farbe, ktorá im ich pripomína.

Ideálny odtieň

Hoci výsledky výskumu tejto témy zverejnili vedci už minulý rok, fenomén tu s nami zostáva naďalej - ľudský mozog sa nedá len tak prekabátiť a naučiť na nový systém fungovania vizuálnej pamäte.

Výskumnú skupinu vtedy viedol kognitívny psychológ Jonathan Flombaum, spolupracoval aj s vedcami z Kalifornskej univerzity, Pennsylvánskej univerzity či Rutgersovej univerzity. Výsledky vedci publikovali v žurnáli Journal of Experimental Psychology: General.

Pri výskume si pomohli práve farbami. Po prvý raz sa im podarilo dokázať, že sa pri niektorých odtieňoch stáva, že hoci človek vidí jednu farbu, pamätá si druhú. Za všetko podľa nich môže ľudská tendencia všetko kategorizovať.

Vedci dobrovoľníkom ukázali paletu 180 rôznych farieb. Každý z nich mal označiť odtieň modrej, ružovej, zelenej, fialovej oranžovej a žltej, ktorý považuje za “najlepší”. Následne vedci druhej skupine dobrovoľníkov ukázali štvorček, na ktorom bola len jedna farba, ktorú si mali zapamätať.

Keď ich neskôr vedci vyzvali, aby na palete 180 farieb ukázali, ktorú farbu práve videli, siahali po tých, ktoré pri experimente predtým ľudia označovali za “ideálne”. A to napriek tomu, že v skutočnosti šlo o úplne iné odtiene, ktoré sa v palete nachádzali tiež. Dobrovoľníci ich jednoducho nespoznali.

(zdroj: releases.jhu.edu)

Celkom užitočné

“Existuje azúrová, námornícka modrá, kobaltová, parížska modrá,” píšu vedci v oficiálnej tlačovej správe. “Ľudský mozog je citlivý na ich rozdiely medzi odtieňmi - napokon, vieme ich rozlíšiť. No keď ich ľudia skladujú v pamäti, označia ich za ‘modré’. A to isté platí aj pre odtiene zelenej, ružovej, fialovej a tak ďalej.”

Vedci sa tak utvrdili v tom, že hoci dokážeme vnímať množstvo odtieňov, napokon svoj mozog oklameme, aby sa menej namáhal pri spomínaní.

Podľa vedúceho výskumu zistenie vôbec neznamená, že by náš mozog nemal dostatok priestor” na to, aby si pamätal milióny možností. Ide skôr o to, že myseľ si snaží zosúladiť konkrétne detaily s limitovanejšími, jazykom riadenými kategóriami.

“Naše spomienky sa tak stávajú celkom pokrivené, no aj tak je systém celkom užitočný,” hodnotí výsledky Flombaum.