Budovy na Marse postavia baktérie, stačí na ne zatlačiť

Živé organizmy vytvoria vápencové štruktúry všade tam, kde človek určí.

10. nov 2016 o 12:49 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vedcom sa podarilo prinútiť baktérie, aby pod tlakom vytvárali prírodné pojivá. Má to byť revolúcia vo svete stavebných materiálov, vďaka ktorej sa môžeme dočkať budov aj na Marse, Mesiaci a iných vesmírnych telesách.

Betónové tvarovky, penobetónové tvárnice, cementové malty, vápenné omietky a betóny majú čosi spoločné. Využívajú minerálne pojivá na to, aby kamenivo rôznych frakcií spojili do húževnatých stavebných štruktúr. Kedykoľvek pomyslíme na tradičnú výstavbu, tieto materiály sú na prvom mieste.

Akademici z univerzít Newcastle a Northumbrie podľa štúdie "Radical Vernacular: Bacterial Architecture on Mars" skúmajú gény baktérií E. coli, ktoré sa aktivujú pri vystavení buniek rozličným intenzitám tlaku.

Ak zachytia správne sekvencie a vypínače ktoré ich ovplyvňujú, mohli by výrazne pomôcť stavebníkom. V tejto chvíli majú zdokumentovaných už viac ako 100 fragmentov DNA, ktoré sa aktivujú pri vystavení baktérií tlaku 10 atmosfér.

Baktérie injektované do zeminy pod existujúcou stavbou môžu na Zemi zastaviť jej pokles a sadanie základov. V strese začnú meniť materiály vo svojom bezprostrednom dosahu na minerálne pojivo. Voľný piesok či sadajúci íl tak spevnie a dostane celistvú podobu.

Pri vesmírnych misiách by rovnaké baktérie mohli slúžiť na výrobu stavebných prvkov z prachu vesmírnych telies. Baktérie by spevnili povrch pod stavbami pre vyššiu únosnosť, rovnako by v tlakových formách spájali prach do stavebných dielcov.

Prepraviť baktérie je oveľa lacnejšie, ako presúvať z planéty na planétu stavebné materiály. Všetko závisí len na šikovnosti pri manipuláciách DNA. Baktérie dokážu vytvárať štruktúry z uhličitanu vápenatého, ktorý je pre živý svet prirodzeným materiálom.