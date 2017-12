Kondómy v porne Kalifornčania odmietli

V utorkovom referende voliči odmietli povinné používanie kondómov pri nakrúcaní.

10. nov 2016 o 15:44 SITA

LOS ANGELES. Účastníci utorkového referenda v Kalifornii, ktoré sa konalo súbežne s prezidentskými a kongresovými voľbami v USA, odmietli návrh, aby bolo pri nakrúcaní pornofilmov na území tohto štátu povinné používanie prezervatívov.

Voliči takéto celoštátne nariadenie odmietli v pomere 54 ku 46 percentám odovzdaných hlasov, informovala vo štvrtok agentúra DPA.

Vyžadovaná ochrana



Používanie kondómov v rámci boja proti šíreniu pohlavne prenosných chorôb je už od roku 2012 vyžadované od všetkých pornohercov v kalifornskom okrese Los Angeles, kde vznikala väčšina "filmov pre dospelých" produkovaných v tomto štáte.

Podľa denníka The Los Angeles Times však počet príslušných filmovacích povolení poklesol o 90 percent, čo nasvedčuje tomu, že mnohé pornofilmy sa začali po prijatí tohto opatrenia nakrúcať inde.

Na základe návrhu číslo 60 by museli zaistiť hercom takúto ochranu filmoví producenti v celej Kalifornii, pokiaľ obsahujú ich snímky scény s análnym alebo vaginálnym stykom.

Kalifornia je známa ako centrum amerického pornopriemyslu, ktorého zisky sa odhadujú na desať miliárd dolárov ročne.

Kondómová polícia

Odmietnutú iniciatívu podporovala nadácia pre starostlivosť o pacientov trpiacich ochorením AIDS so sídlom v Los Angeles, zatiaľ čo proti boli kalifornské pobočky Demokratickej i Republikánskej strany, ako aj tamojšia tlač.

Bolo to sčasti preto, že návrh umožňoval, aby porušovanie nariadenia nahlasovali súkromné osoby, ktoré by za to mohli dostávať podiely na uložených pokutách.

Z každého Kalifornčana by tak urobil "kondómového policajta", napísal The Los Angeles Times.

Popri utorkových voľbách sa uskutočnilo v USA približne 160 rôznych referend. Voliči v 35 štátoch rozhodovali aj o treste smrti, marihuane či eutanázii.