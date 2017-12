Vyskúšali sme zubnú kefku, ktorá naučí deti čistiť si zuby

Philips vybavil kefku technológiou Bluetooth, pridal zábavnú aplikáciu a farebné výmenné kryty.

13. nov 2016 o 12:17 Matúš Paculík

Philips Sonicare For Kids (HX6322) Páči sa nám: pre deti zábavné, dizajn Nepáči sa nám: občasný problém s párovaním cez Bluetooth, aplikácia neodhalí podvodníkov Hodnotenie: 8,0 Cena: 59 eur

Produkt na test poskytla spoločnosť Philips

Slovenským deťom patrí jeden nelichotivý úspech. Spomedzi Európskych krajín totiž minulý rok skončili na druhom mieste v počte pokazených zubov, predbehli nás len Chorváti.

Naučiť malé dieťa prevencii v podobe pravidelného čistenia zubov chce nová zubná kefka od spoločnosti Philips. Kombinuje v sebe bezdrôtovú technológiu Bluetooth a zábavnú aplikáciu, ktorá deti odmení za každé vyčistenie zubov.

Obrázky a odmeny

Philips láka deti niekoľkými spôsobmi. Tým prvým sú vymeniteľné nálepky, ktorých je v balení osem a dieťa si nimi prispôsobí svoju kefku. Vzhľad nálepiek je inšpirovaný výhradne aplikáciou.

Najväčším lákadlom je interaktívna aplikácia určená pre smartfóny a tablety vybavené bezdrôtovou technológiou Bluetooth (podporované sú zariadenia so systémom Android a iOS). Hlavnou postavou celej aplikácie je Sparkly.

Deti sa o neho majú starať a s pomocou umývania svojich zubov ho rozveseliť a dostávať virtuálne odmeny. Postavička nie je vyslovene škaredá, no škoda, že firma neinvestovala do už existujúcej značky. Chlapcov by možno potešili viac hovoriace autá alebo niektorý z hrdinov.

Teória výrobcu je teda založená na interakcii dieťaťa s postavičkou v aplikácii, pri ktorej predpokladá vytvorenie záujmu a puta. Ona má prinútiť deti k pravidelnému čisteniu práve spomínanými odmenami v aplikácii.

Úspech je premenlivý

Kefku sme vyskúšali na dvoch malých deťoch, na jednom trojročnom a jedno o rok a pol staršom. Obidva testované subjekty majú pozitívny vzťah k tabletom a hrám, čo pozitívne ovplyvnilo ich zapojenie.

Čistenie zubov obidvoch bavilo, pričom jeden k tomu nepotreboval žiadnu špeciálnu motiváciu a druhého bavila práve spomínaná aplikácia. Úspech je teda individuálny a záleží výhradne od vzťahu k tabletom alebo samotnému čisteniu zubov.

Výsledok po dvoch týždňoch testovania nakoniec dopadol dobre pre obidva subjekty. Menšieho účastníka testu sme museli zakaždým nútene odtrhnúť od zariadenia, ten väčší si zuby umýval len pre získanie bonusov v hre.

Celý koncept interaktívnej zubnej kefky teda funguje, deti sa dokonca snažili napodobniť aj zobrazenú techniku čistenia zubov.

Podvodníkov zatiaľ neodhalí

Pri malých podvodníkoch ale budete musieť stáť. Zubná kefka totiž nevie zistiť, či si dieťa skutočne zuby vyčistilo, alebo sa len hralo a zbieralo odmeny v aplikácii.

Odpočítavanie času a ukazovanie zmeny polohy kefky je čisto automatické, v tomto smere by mohli inžinieri Philipsu zapracovať a vytvoriť inteligentnejšiu kefku, ktorá odhalí malých podvodníkov.

Navyše nedokáže ani zistiť, ako dobre si deti umývali zuby a teda je len na rodičoch, aby sledovali ich zlepšovanie a prípadne im pomáhali.

Občas sme narazili aj na problém s párovaním kefky a tabletu, kedy pomohlo len úplné vypnutie aplikácie a technológie Bluetooth.

Cena nie je malá

Je 59 eur veľa alebo málo? Pri deťoch neobľubujúcich čistenie zubov môže Philips Sonicare for Kids pomôcť so získaním potrebného návyku. Problematická je jedine naviazanosť na smartfón alebo tablet, ktorým sa množstvo rodičov chce vyhnúť.

Navyše bez kontroly rodičov sa deti rýchlo naučia podvádzať a namiesto umývania zubov môžu nechať kefku zapnutú naprázdno len pre získanie odmien v aplikácii.

Za cenu interaktívnej zubnej kefky deťom kúpite normálnych kefiek niekoľko desiatok. No bez pevnej vôle a neustáleho dohľadu ich poriadnemu čisteniu len tak jednoducho nenaučíte.