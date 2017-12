Nová časť výbavy moderného človeka? Maska, ktorá filtruje vzduch

Technologické firmy sa chytajú nových príležitostí, držia sa životného štýlu miest.

9. nov 2016 o 14:00 Milan Gigel

ŠANGHAJ, BRATISLAVA. Počítadlá krokov, športové senzory, múdre hodinky a štýlové slúchadlá zaplnili ulice veľkomiest. Technológie sa stali súčasťou životného štýlu a pre ľudí nebolo nikdy tak dôležité byť v spojení s ostatnými ako dnes.

Nikoho preto neprekvapí, že heslo mobil do vrecka a slúchadlá do uší je signálom toho, že ktosi vstáva z pohodlia pohovky, aby vyrazil do ulíc. Firma Xiaomi prichádza s novinkou, pri ktorej sa inšpirovala znečistením ázijských metropol.

Rúška, ktoré sa pre množstvo smogu a prachu stali povinnou výzbrojou obyvateľov dostanú novú podobu. Firma siahla po príjemnej tkanine, ku ktorej pridala filtračný systém. Pozostáva z akumulátora, ventilátora a filtra, ktorý je schopný škodlivé častice zachytiť.

Zdá sa, že netradičná novinka by mohla spustiť nový trend, ktorý je odpoveďou na zničené životné prostredie v cieľových krajinách. Xiaomi vyrába 13-dolárovú filtračnú masku bez múdrych technológií, štandardný USB konektor zaisťuje iba nabíjanie. Podľa magazínu Mashable však nie je vylúčené, že o chvíľu prevezme taktovku nad novinkou mobil.

Popri maske uviedla firma na trh aj nové slúchadlá Piston Pro, ktoré s novým akustickým systémom sľubujú kvalitnejší zvuk v rušných uliciach miest. Ten kladie dôraz na väčšiu dynamiku pomocou zdvojenej cievky a piestového mechanizmu.

Novinky vstupujú na trh v rámci veľkej predajnej akcie k čínskemu sviatku Singles day.