Legendárny dokument je späť. Pozrite si najnapínavejšiu scénu

Mláďa leguána muselo čeliť hladným hadom v dokumente televízie BBC Planet Earth (Zázračná planéta).

8. nov 2016 o 11:57 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/B3OjfK0t1XM

Ak máte chuť pozrieť si akčnú naháňačku, zrejme by vám nenapadlo zapnúť si dokumentárny film. No práve v dokumentárnej sérii Planet Earth II (Zázračná planéta II) by ste videli asi tie najnapínavejšie zábery. Televízia BBC túto nedeľu odvysielala prvú časť druhej série úspešného seriálu.

Mláďatá leguána morského sa rodia na súši na Galapágoch, krátko po tom sa musia dostať k vode. Cestou k nej ich čakajú mnohé nástrahy, napríklad hady, ktoré sú pripravené na lov.

Nemajú moc dobrý zrak, vedia však zachytiť aj ten najmenší pohyb. Práve táto scéna uchvátila v nedeľu celý internet - mláďa leguána najprv nehybne stojí obkľúčené hadmi, keď sa ho jeden pokúsi chytiť, začne sa akčná naháňačka.