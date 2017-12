Ako sa perverzná sexuálna praktika zmenila na spôsob meditácie

Zdravé sexuálne odchýlky pozdvihujú vedomie a dokážu zastaviť čas, naznačuje nová štúdia.

6. nov 2016 o 16:48 Renáta Zelná

BRATISLAVA. „Vaše ego odpadne. Čas plynie. Každá akcia, pohyb a myšlienka vyplýva nevyhnutne z tej predchádzajúcej. Skoro ako, keď hráte džez. Zapojená je celá vaša bytosť a vaše schopnosti využívate na maximum,“ tak kedysi opísal pre web Wired novinár Michael Castleman duševný stav flow.

Zažíva ho každý, kto sa dokáže ponoriť do činnosti tak, že nevníma svet okolo.

Prináša ho napríklad cvičenie jogy, meditácia, beh či hranie šachu. K tomuto zoznamu sa však môžu po novom pridať aj praktiky, ktoré kedysi ľudia považovali za sexuálnu deviáciu až perverzitu.

Naznačuje to malá štúdia z vedeckého žurnálu Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice.

Zastaví sa pre nich čas

Pre dosiahnutie pocitu flow musí človek svoj mozog zamestnať náročnou úlohou, no nie nemožnou. Musí mať tiež dané pravidlá alebo charakteristiku aktivity. Pri takejto činnosti sa v mozgu zmení tok krvi, čo vyústi do zmeneného stavu vedomia.

Samotný sex je síce príjemný, ale stav flow sa vám po ňom nedostaví. Väčšinou pri ňom nemáte dané pravidlá, ani nie je náročný pre mozog.

K zmenenému stavu vedomia a duše by ste si museli pomôcť praktikami, ktoré sa niekomu môžu zdať mierne zvláštne.