Lieky bude dizajnovať robot, urobí z ľudí lepších chemikov

Systém od vedcov z Harvardovej univerzity dokáže nájsť správne molekuly na základe hlbokého učenia.

6. nov 2016 o 13:24 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Kedysi to bola len práca farmaceutov, lieky miešali a vytvárali sami. V dnešnej dobe už výskum vhodného zloženia lieku prebieha inak.

Chemici napíšu pravidlá pre vhodných kandidátov na jednotlivé molekuly, cez ktoré sa prehrabáva softvér a dlhými simuláciami hľadá užitočné štruktúry.

Ak by sme do procesu zapojili umelú inteligenciu, zrýchlil by sa. Alán Aspuru-Guzik vytvoril systém, ktorý dokáže z dvoch liekov vybrať potrebné vlastnosti a skombinovať ich do jednej. Zloženie lieku si vie vymyslieť takmer bez ľudskej pomoci a zdĺhavých simulácií.

„Vie skúmať viac intuitívne ako chemik, za pomoci vedomostí z chémie, ktoré sa naučil,“ hovorí Aspuru-Guzik pre web MIT Technology Review. „Ak by mali ľudia tento systém ako pomocníka, boli by lepší chemici.“

Umelá inteligencia s hlbokým učením sa využíva v mnohých oblastiach, v prírodných vedách však nie až tak často.

Nový systém dizajnu liekov začína s veľkým objemom dát o zložení dostupných liekov. Na základe toho, čo sa naučil vie nájsť molekuly, ktoré skombinujú pozitívne vlastnosti dvoch liekov. Výsledný liek je potom napríklad nielen dobre rozpustný, ale sa aj ľahšie syntetizuje.

Systém však ešte nie je určený na komerčné použitie. Jeho chemické znalosti nie sú dokonalé, a štruktúry, ktoré vymýšľa sú občas nezmyselné. Má sa preto ešte čo učiť.