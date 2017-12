YouTube má nové diskusie, budú fungovať ako skupiny na Facebooku

Vynovený diskusný systém má naplniť požiadavky tvorcov videí - byť v kontakte s fanúšikmi.

4. nov 2016 o 14:10 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Dlhé roky čelí YouTube kritike za svoj diskusný systém. Tvorcovia obsahu sa sťažujú na to, že neexistuje nástroj pre sledovanie diskusných príspevkov, ich moderovanie a správu. So stovkami videí v archíve nie je možné udržať aktívny dialóg s divákmi.

V najbližších dňoch by to podľa magazínu TechCrunch mala zmeniť nová diskusná platformu, ktorá má fungovať ako komunikačný kanál pre tvorcov obsahu. Autori, alebo nimi poverení moderátori sa budú môcť o diskusný obsah starať podobným spôsobom, ako sa to deje v skupinách na Facebooku.

Pripnete zaujímavé diskusné príspevky pred ostatné, označíte tie ktoré sa vám páčia a grafická schéma porieši aj to, aby okamžite bolo vidieť kde diskutujú návštevníci, a kde autori samotní. Navyše je možné blokovať slová a frázy svojim vlastným zoznamom, alebo dostávať avíza o príspevkoch, ktoré sa javia byť nevhodné.

"Je to skvelá vec. Tvorcom to umožní lepšie komunikovať so svojím publikom, pretože nemusia komunikáciu rozdeľovať na viacero sociálnych sietí," hodnotí novinku slovenský youtuber Matej Slažanský z kanálu Menameselassie.

Každé video sa tak stane akýmsi spoločenským videoblogom, kde možno aktívne komunikovať bez toho, aby sa emócie či informácie stratili v archíve. Autori budú mať všetky správy pred očami, aby mali videá čo najdlhšiu životnosť.

Google si v minulosti sľuboval, že všetok tento ruch by bežal v rámci sociálnej siete Google+. Ukázalo sa však, že ide o projekt ktorý sa neujal. Vývojári sa preto sústredia na to, aby zameškané resty dohnali bez toho, aby sa spoliehali na náhradné riešenia.