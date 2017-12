Chcete byť lepší v športe? Myslite na vlastnú smrť

Myseľ proti strachu zo smrti bojuje zvýšením sebavedomia.

3. nov 2016 o 15:11 Renáta Zelná

BRATISLAVA. „Prosím v krátkosti opíšte emócie, ktoré vo vás vyvoláva myšlienka na vlastnú smrť.“ Takáto veta pre mnohých neznie práve povzbudzujúco. Ak by ju mal tréner hovoriť svojím hráčom pred dôležitým zápasom, pomysleli by ste ti, že určite prehrajú.

Myšlienky na neodvrátiteľnú smrť však v skutočnosti výkon športovcov zlepšia. Ukazuje to výskum z vedeckého časopisu v odbornom časopise Journal of Sport and Excercise Psychology.

Predstavte si, že ste umreli

Zlepšený výkon po pomyslení smrti je výsledkom práce podvedomia. Strach zo smrti sa snaží vyvážiť zvýšením sebavedomia a tlačí športovca k lepším výkonom.

„Naše podvedomie sa snaží nájsť spôsob, ako poraziť smrť. A riešením je práve sebavedomie,“ píše v tlačovej správe Arizonskej univerzity hlavný autor štúdie Uri Lifshin. „Sebavedomie vám dáva pocit, že ste súčasťou niečoho väčšieho, máte šancu na nesmrteľnosť, váš život má zmysel a nie ste len vrece z mäsa.“