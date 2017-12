Kto je na Facebooku, žije dlhšie

Podľa vedcov z Univerzity v San Diegu sociálna sieť a dlhovekosť spolu súvisia.

2. nov 2016 o 12:35 Karolína Klinková

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Hovorí sa o tom dlhodobo - čas strávený pred obrazovkami ovplyvňuje naše fyzické zdravie. Chrbtica pri hrbení pred obrazovkami trpí, kazíme si oči, používaním myšky sa vystavujeme hrozbe syndrómu karpálneho tunela, menej chodíme na čerstvý vzduch, menej športujeme.

Po toľkých varovaniach lekárov výsledky novej štúdie môžu vyznieť až paradoxne. Skupina vedcov z univerzity v San Diegu tvrdí, že podľa najnovšieho výskumu žijú dlhšie ľudia, ktorí aktívne používajú facebook.

Profily a zdravotné záznamy

Novú štúdiu autori publikovali v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Výskum sa opiera o vzorku dvanástich miliónov používateľov facebooku, všetci pochádzali z Kalifornie. Informácie z ich profilov na sociálnej sieti porovnávali vedci so zdravotnými záznamami, ktoré im poskytlo kalifornské ministerstvo zdravotníctva.

Všetci skúmaní používatelia sa narodili medzi rokmi 1945 a 1989 a pri výskume ich vedci porovnávali s rovesníkmi rovnakého pohlavia. Vedcov zaujímalo konkrétne porovnanie facebookových aktivít ľudí, ktorí zomreli, s tými, ktorí stále žili. Skúmali takto obdobie šiestich mesiacov.